11月出口 有望轉正成長

財政部8日將公布最新進出口統計，若按季節走勢推估，11月出口可望重返正成長，規模介於372億至383億美元間，將年增3%至6%，出口迎來曙光。

財政部長莊翠雲日前赴立院備詢，被問到對出口看法時表示，10月出口雖是負成長，但其實10月出口規模仍達381億美元，規模並不小，負成長主因去年同月基期高，而在科技新品備貨潮下，11月、12月出口可樂觀期待，用「黎明將至」形容並不為過。

外界認為，11月出口將有三大觀察重點。首先，今年表現一枝獨秀的資通與視聽產品，可望在11月提前超越去年全年的歷史高點，刷新紀錄。由於人工智慧（AI）、雲端需求強勁，資通產品前十月年增近二成，是唯一成長的貨類。其次是觀察電子零組件表現。10月出口統計顯示，電子零組件庫存調整尚未結束，出口仍呈年減7.4%，不過年減幅度維持在個位數，並未明顯擴大，細項貨品中，DRAM也已率先轉為小幅正成長。

對照進口表現，10月電子零組件進口88.5億美元，是歷年單月第三高水準，表現不俗，終止連14個月下滑，轉為年增6.2%，進口轉正意味出口也即將告別負成長。

財政部認為，電子零組件快則11月、慢則明年1月可望回到正成長軌道。

第三大觀察重點是出口市場。尤其是對中國大陸與香港出口，10月我國對陸港出口年減3.6%，連15黑，是史上次長下滑周期，不過跌幅明顯收斂，是15個月來最小減幅。

從貨品來看，我國對陸港出口電子零組件跌幅已在10月縮至個位數，出口資通產品則連續三月呈現高度成長；不過同時表現較弱的有光學及精密儀器、化學品、塑橡膠及其製品等。

財政部分析，對陸港出口減幅收斂，需求緊縮的情況確有舒緩，若電子零組件拉貨持穩，不排除在11月就能轉為正成長。

財政部表示，今年受國際景氣低緩、庫存調整壓力影響，全年出口有兩好、兩壞，兩好是資通產品出口、對歐洲出口可望寫新猷，兩壞是對陸港出口、資本設備進口恐出現近14年最大降幅。

商品推薦