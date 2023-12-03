我研發經費占GDP比率 創新高

經濟日報／ 記者江睿智╱台北報導
圖／經濟日報提供
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全球科技競爭，我全國研發經費持續成長。根據國科會最新調查，2022年全國研發經費達8,980億元，研發經費占GDP比率達3.96%，皆創下新高紀錄。惟全國研發經費年增9.4%，不及2021年。

2021年我國研發經費（包含政府及民間）達8,206億元，占GDP比率為3.8%，已超越美日德，但仍輸給南韓及以色列。我2022年研發經費占GDP比率達3.96%，接近4%，是否還維持「超日趕美」態勢，值得關注。

依據OECD統計，近年各國研發經費多呈穩定成長，其中向來致力於科技創新的以色列，2021年研發經費占GDP比率為5.6%續居各國之首，惟較2020年降低0.1個百分點。

其次為南韓占比為4.9%，較上年提高0.1個百分點。

經濟部統計處指出，2021年我國研發經費占GDP為3.8%，占比高於美國的3.5%、日本的3.3%及德國的3.1%等先進國家，2021年是我國研發經費占GDP比率第一次超越美日德。

經濟部官員指出，近年來為因應新興科技發展，我國研發經費投入呈現逐年成長的趨勢，2020年雖面臨全球疫情蔓延之挑戰，但我國在半導體相關產業鏈研發力道推升下，研發金額大幅成長，2021年研發經費突破8,000億元，達8,206億元，年增高達14.2%；2022年成長力道雖不及2021年，但仍成長9.4%，來到8,980億元，近十年平均年成長逾7%。

在2022年全國研發經費中，國科會指出，若從經費執行面觀察，2022年技術發展為6,540億元，占七成三，較2021年成長10.1%；應用研究為1,754億元，占近二成，成長率為6%；基礎研究2022年經費為685億元，占7.6%，成長率達12.1%，為連三年呈成長。

成長率

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