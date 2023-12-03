企業部門 研究發展主力 經費八成來自大公司...
企業部門為台灣研發主力。國科會統計顯示，企業部門所執行的研發經費占全國研發經費的比率，自2018年起已突破八成，且占比逐年創新高，2022年占比達85.5%。
而企業研發經費中，有近八成三來自500人以上大企業；近半企業研發經費是由科學園區廠商貢獻。
2022年全國研發經費達8,980億元，其中，企業研發經費達7,678億元，年增11%，成長幅度略低於2021年，但其成長率高於政府部門，因此企業研發經費的占比逐年創新高，2022年占比達85.5%。
國科會指出，若進一步觀察不同企業規模研發趨勢，則有集中於大企業之明顯趨勢。在7,678億元企業研發經費中，有82.5%、近八成三來自500人以上企業規模；7.2%來自「250-499人」規模，10.4%則來自249人以下企業。
科學園區可說是我企業研發重鎮。國科會指出，科學園區匯聚積體電路、電腦及周邊、通訊、光電、精密機械以及生物技術等廠商，為台灣高科技產業的發展基地。
由於近年積體電路等高科技產業持續發展，科學園區廠商執行研發經費占全體企業的比重，也由2018年的不到四成，逐年提高到2019年的42.3%，2022年再增加至47.6%。換言之，有將近一半的企業研發經費來自於科學園區廠商的投入。
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