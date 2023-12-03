製造業研發費用 逐年成長

研發投入是產業競爭力提升關鍵指標。經濟部統計2022年我製造業上市櫃公司投入研發費用達6,756億，年增12.5%，呈逐年成長之態勢。其中，我半導體製造龍頭台積電去年研發投入高達1,608億元、IC設計龍頭聯發科投入824億元，年增皆逾三成，反映全球半導體產業激烈競爭，沒有研發，沒有競爭力。

經濟部統計處指出，2022年上市櫃公司研發費用達6,969億元，年增12.3%；其中，製造業上市櫃公司研發費用達6,756億，占比高達九成七，呈逐年成長趨勢，去年更大幅成長12.5%。而製造業研發費用最大宗，主要來自資訊電子產業。

其中，電子零組件業研發費用4,421億元居首，年增15.4%，占整體上市櫃公司研發費用63.4%。和2017年研發費用2,480億元相較，短短五年間增加2,000億元之多。

其次為電腦電子產品及光學製品業1,496億元，年增8.2%，占整體上市櫃公司研發費用21.5%；兩者合計占84.9%。反映我科技業者為確保競爭優勢，必須積極且大量投入研發。

研發費用占營收淨額比率即為「研發強度」。2022年我上市櫃電子零組件業研發強度7.7%，優於整體製造業3.2%，也較2021年增加0.6個百分點。

2022年我上市櫃公司研發費用前三大公司依序為台積電投入1,608億元居首，占整體上市櫃公司研發費用23.1%，年增30.3%，研發強度7.1%。換言之，去年我上市櫃公司研發費用，幾乎有四分之一強來自台積電一家公司的貢獻。若和2017年相較，五年間台積電研發費用呈倍增。

其次是聯發科去年研發投入824億元，年增30.1%，研發強度達24.8%。若和2017年相較264億元相較，增加560億元，成長二倍多。第三名是瑞昱投入247億元，年增7.6%，研發強度更高達36.7%。

至於2022年非製造業上市櫃公司研發費用213億元，年增4.7%，雖呈逐年成長趨勢，但若和2017年174億元相較，僅增加39億元，和製造業投入研發費用有天壤之別。

非製造業上市櫃公司中，以資訊及通訊傳播業90億元投入研發最多，年增9.8%，研發強度達2.2%，優於整體非製造業0.5%。惟服務業最大宗的批發零售業2022年投入研發66億元，年減2.1%，研發強度僅0.3%；倉儲運輸業去年投入研發經費不到1億元，研發強度掛蛋，恐有待加強。

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