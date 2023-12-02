11月PMI連9月緊縮 製造業等復甦

中華經濟研究院昨發布十一月台灣製造業採購經理人指數（PMI），季節調整後指數較上月小幅回跌○點三至四十六點八，連續九個月緊縮。中經院院長葉俊顯說，製造業氛圍就是一個「等」字，等待景氣復甦的燕群和曙光到來。

葉俊顯指出，由於基期影響，預期景氣復甦第四季會反彈，高點應會出現在明年首季。

至於二○二四年最大不確定因素，葉俊顯認為是選舉，他指出明年全球約有多達近七十場選舉，將牽動全球經濟，也希望以哈衝突不要擴及至中東地區，這對全球經濟影響很大。

亞太經濟合作會議峰會期間，台灣積極與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國接觸，但何時加入CPTPP？行政院政務委員鄧振中昨表示，就爭取CPTPP十二個會員國的共識方面，要繼續努力。

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