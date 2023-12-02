聽新聞
test
0:00 / 0:00
11月PMI連9月緊縮 製造業等復甦
中華經濟研究院昨發布十一月台灣製造業採購經理人指數（PMI），季節調整後指數較上月小幅回跌○點三至四十六點八，連續九個月緊縮。中經院院長葉俊顯說，製造業氛圍就是一個「等」字，等待景氣復甦的燕群和曙光到來。
葉俊顯指出，由於基期影響，預期景氣復甦第四季會反彈，高點應會出現在明年首季。
至於二○二四年最大不確定因素，葉俊顯認為是選舉，他指出明年全球約有多達近七十場選舉，將牽動全球經濟，也希望以哈衝突不要擴及至中東地區，這對全球經濟影響很大。
亞太經濟合作會議峰會期間，台灣積極與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國接觸，但何時加入CPTPP？行政院政務委員鄧振中昨表示，就爭取CPTPP十二個會員國的共識方面，要繼續努力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚台北公寓8年僅漲100萬 網揪1原因：誰想買？
▪ 壓低總價「減坪不減房」 北部最迷你2房新建案僅14坪
▪ 自住客「夢醒」不等了！11月六都交易量2.34萬棟 年增率連五紅
▪ 新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭
▪ 他驚房子賣4個月「加100萬重新賣」 達人曝2原因：看準台灣人陋習
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言