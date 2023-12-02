勞動基金11月賺逾2千億元 全年可望大豐收

勞工今年可望過好年。勞動部昨公布最新勞動基金運用績效，雖然十月單月虧損七五二點九億元，但勞動基金運用局副局長劉麗茹說，十一月全球股市開始回穩、回升，預估十一月單月收益逾兩千億元，一個月就賺回前三個月賠掉的錢，今年第四季季末將是快樂的收紅，全年收益可望大豐收，有機會逾六千億元。

基金局指出，年初全球金融市場緩步回穩後，近三個月大幅回跌，截至十月底，勞動基金規模為六兆八一七億元，評價後收益數為四二三八點八億元，收益率百分之七點六，十月單月收益就回吐了七五二點九億元，但十一月可望迎接反彈。

劉麗茹說，市場震盪在所難免。今年八月到十月都受到全球金融市場大幅回跌影響，總計獲利回吐二○五○億元，但隨著十一月國內外股市債市逐漸持穩、回升，初估十一月單月收益可望破兩千億元，預期今年勞動基金的整體收益會不錯。

展望未來，劉麗茹分析，高利率情勢出現喘息空間，資金活躍、產業狀況穩定，但個別產業差異大，總體而言，明年不會再像以往悲觀，值得期待。

勞動基金運用局長蘇郁卿指出，二○二四年勞動基金初步規畫台股委外代操六百億元、海外布局約五百億元，但委外類型、招標細節都未定案。

勞動基金運用局指出，就長期投資績效來看，近十年多（二○一三年至二○二三年十月）來，勞動基金平均收益率為百分之四點六三，國保基金平均收益率為百分之四點九八。

蘇郁卿也提及，近年永續議題備受重視，基金局今年十月成立「永續發展委員會」，預計從明年五月起，勞動基金台股委外部位將以有出永續報告書的上市櫃公司作為投資標的。

勞動基金運用局表示，目前勞動基金委外部位累計六千四百多億元，目前約有百分之一、約六十四億元尚未投資在有出永續報告書的上市櫃公司，換言之，必須調整持股，對市場賣壓並不大。

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