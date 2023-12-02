旅宿盼聘用移工 勞部要求補資料

旅宿業缺工嚴重，盼爭取開放聘雇外籍移工，交通部觀光署先前將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，兩部會原定十一月底開會討論。交通部觀光署長周永暉昨表示，勞動部發公文希望觀光署再補充中高齡二度就業執行困難等更具體資料，會盡速提供給勞動部參考。

周永暉強調，引進移工政策前，仍維持「以國內勞工就業機會為優先」的共識，但在這前提下，旅宿業有些方案已經努力過，相關統計及佐證資料會盡速提供。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，先前有要求觀光署進行性別、族群影響評估，這塊雖然觀光署有做，但還需要再做更詳細的補充，才有辦法找學者專家討論。至於工作小組何時開會？他則說，目前還在敲時間。

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