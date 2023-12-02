聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿盼聘用移工 勞部要求補資料

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導

旅宿業缺工嚴重，盼爭取開放聘雇外籍移工，交通部觀光署先前將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，兩部會原定十一月底開會討論。交通部觀光署長周永暉昨表示，勞動部發公文希望觀光署再補充中高齡二度就業執行困難等更具體資料，會盡速提供給勞動部參考。

周永暉強調，引進移工政策前，仍維持「以國內勞工就業機會為優先」的共識，但在這前提下，旅宿業有些方案已經努力過，相關統計及佐證資料會盡速提供。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，先前有要求觀光署進行性別、族群影響評估，這塊雖然觀光署有做，但還需要再做更詳細的補充，才有辦法找學者專家討論。至於工作小組何時開會？他則說，目前還在敲時間。

觀光署 勞動部 移工

延伸閱讀

旅宿業爭取開放聘用移工！ 勞動部要觀光署再補充資料

今年破百萬人次交流 台越訂定雙邊送客200萬人次目標

918地震受損 東海岸三仙台八拱橋拚盡早修復開放

【重磅快評】硬起來戰陸委會？原來交通部還是小弟

相關新聞

11月PMI連9月緊縮 製造業等復甦

中華經濟研究院昨發布十一月台灣製造業採購經理人指數（PMI），季節調整後指數較上月小幅回跌○點三至四十六點八，連續九個月緊縮...

旅宿盼聘用移工 勞部要求補資料

旅宿業缺工嚴重，盼爭取開放聘雇外籍移工，交通部觀光署先前將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，兩部會原定十一月底開...

勞動基金11月賺逾2千億元 全年可望大豐收

勞工今年可望過好年。勞動部昨公布最新勞動基金運用績效，雖然十月單月虧損七五二點九億元，但勞動基金運用局副局長劉麗茹說，十...

我PMI連九月緊縮 等待曙光

中華經濟研究院昨（1）日發布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）跌至46.8，較上月小跌0.3，連續九個月緊縮。中經...

金擘獎頒獎 財長莊翠雲：今年民間投資公建將破2千億元

行政院長陳建仁及財政部長莊翠雲今日親臨會場頒獎，公開表揚14個獲獎團隊對公共建設貢獻，並向辛苦的評選委員致意。本屆金擘獎...

中科新創團隊在FITI創新創業計畫中大放異彩

中科管理局再次展現新創團隊輔導佳績，今年下半年率領23組新創團隊參加國科會2023年第二梯次「創新創業激勵計畫」，其中3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。