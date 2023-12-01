助新創打國際盃 龔明鑫：2024年矽谷、東京設新創據點
國發會主委龔明鑫今（1）日表示，國內新創能量持續壯大，國際化是接下來的重要方向，國發會規劃跨部會合作，預計2024年於美國矽谷、日本東京設立新創服務據點。
龔明鑫今出席「創新創業嘉年華Meet Taipei」致詞時做了以上表示，他還指出，近十年台灣新創生態體系發生質變，從荒漠變成了雨林。
龔明鑫並提到，2015年新創家數僅約2300家，如今已超越7400家，新創獲投金額也大幅成長，但這還不夠，仍有很多空間可努力。龔明鑫表示，台灣扶植新創從0到1，如今已經站穩腳步，接下來從1到100，還是要繼續努力，讓雨林生態更豐沛。
龔明鑫強調，國際化是新創未來努力的重要方向，雖然政府持續帶領新創團隊出國參與新創盛事與活動，但這些活動大多一年一次，明年開始，希望有常態性機構協助台灣團隊在國際發光發熱，預計2024年將於美國矽谷、日本東京設立新創據點，「這對我們國際連結幫助會更大」，也希望打響國家新創品牌Startup Island TAIWAN的名號，提升台灣新創的國際能見度。
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