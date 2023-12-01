電力工程研討會攜手產官學研 共商電力供需管理與監管

台灣電力與能源工程協會、中華民國電力電子協會、國科會電力學門、台北科技大學電機系今（1）日共同舉辦「第44屆電力工程研討會、第20屆電力電子研討會、2023國科會電力學門成果發表會」，以「電力供需挑戰與創新」為主軸，邀請產官學研共商電力永續議題。

聯合國氣候變遷大會（COP28）目前正在杜拜舉行，首次檢核「巴黎協定」8年來200國的氣候行動成果。面對極端氣候，各國尋求電力穩定與減碳需求的解方刻不容緩，為強化電力系統穩定性，國際間包括美、日、歐等先進國家積極導入創新科技，使電力產業成為新興高科技產業。

今天的研討會邀請到行政院副院長鄭文燦、經濟部次長暨台電董事長曾文生、亞力電機總裁楊振通、台達電技術長蔡文蔭、香港城市大學協理副校長謝智剛、台北科技大學副校長楊士萱、中山大學電機系教授盧展南等重量級產官學研與會。

研討會中，專家們分享推動電力永續議題，例如，訂定能源策略時，可透過「整合資源規劃」，提出可靠、靈活且成本合理的做法，來擬定整體電力供需發展，以及當有用電大量需求時，應積極導入「電力承載順序」的觀念，從提升能源效率、需量反應、分散式能源來進行電力的調度、尋找解方。

鄭文燦指出，電力是高科技產業，台灣有半導體、綠電、電動車及許多電子雲端技術，若能把這些產業技術加乘在一起，是未來最需要的，也是台灣的優勢。台灣應該要把能源轉型作為契機，加快轉型速度，才能對世界有更多的貢獻。

曾文生以「推動電力產業成為高科技產業」為題進行演講，他表示，隨著新能源及新科技導入，電力產業已非傳統電業公司專屬，企業乃至於家戶都能是電力產銷者。

其中，能源樞紐（Energy Hub）為未來能源產業圖像。曾文生表示，發展Energy Hub有利於將電力轉型為高科技產業，帶動無窮市場商機。行政院已於2019年發布智慧電網總體規劃方案，預估2019年起至2030年累計將可創造1141億元直接效益，台電也已開啟十年期5645億元的「強化電網韌性建設計畫」，強化電網韌性、提升風險管理能力，並能配合智慧化的需求面管理，確保供電穩定，進而讓電力產業成為高科技產業中的翹楚

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，面對減碳趨勢，電力業必須打破以往仰賴電業機構為主的供電方式，需以整合資源思維，同時規劃供給與需求端需求，善用分散能源及虛擬電廠，更希望透過「草根運動」的精神，引導策略方向，由民眾自發性建立正確用電觀念與行為，才能達到全民共識與投入，並在轉型路上，積極培養電力產業跨領域「T型人才」。

為此，工研院設立「電網學校」，並攜手產學研成立「電網人才發展聯盟獎學金」嘉勉優秀學子、而台灣電力與能源工程協會也設立「劉書勝紀念獎」表揚傑出在職青年，期盼透過兩個獎項，鼓勵更多優秀人才在電力領域發光發熱。

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