歐洲商會投票出爐 尹容續任2024年理事長

歐洲商會今（1）日宣布，香港商意法半導體股份有限公司台灣分公司總經理兼副總裁尹容（Giuseppe Izzo）將續任歐洲商會理事長，任期為一年。此次選舉結果是由新任理事會成員在年度大會（AGM）後的第一次理事會會議上投票決定，同時選出了2024年15位理事和5位監事。

歐洲商會表示，在年度大會中，理事長尹容向成員報告的年度報告中指出，儘管面臨著充滿挑戰的經濟環境，對歐洲商會而言，2023年是一個成功的一年。

尹容還提到，歐洲商會與政府各部門及單位保持密切互動，積極推動商會成員的商業權益。成員人數持續增長，目前已達到1020人，創下歷史新高。商會今年亦舉辦了多項成功的活動，在政策倡議方面， 2023年建議書中列舉的議題中，超過20%有所進展。

且歐洲商會今年表現十分活躍，不僅邀請總統蔡英文參加「2023歐洲日晚宴」，更舉辦了多場高規格活動，邀請多位在台灣和國際上享有盛譽的講者參與，其中包括已連續舉辦第七次的2023年歐洲–台灣電信論壇，以及與2024年台灣總統候選人的交流午餐會。此外，商會推出了友善家庭聯盟，旨在分享在台灣打造家庭友善環境，提升生育率的建言，與各政府機構和非政府組織的合作，也讓商會參與並籌辦了眾多會議、研討會和論壇。

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