聯合國損失與損害基金啟動 MSCI：幫助開發中經濟體應對氣候變遷
第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）首日，各國代表就「損失與損害」基金協議達成一致。MSCI ESG與氣候研究部分析師Alexander Schober發表評論表示，預計成熟市場經濟體將通過撥款或優惠貸款等方式，為這些國家提供更多支持。
根據MSCI氣候變化和自然災害風險評分，在氣候變化高風險的國家中，有超過40%的國家同時也面臨債務困境或較高的違約風險。這些財政狀況脆弱的國家深受氣候變化影響，對它們而言，為增強氣候適應力的公共融資籌集硬通貨，是一項十分艱巨甚至難以達成的任務。
Alexander Schober發表評論表示，這些可能遭遇氣候相關災害、但無法通過公共市場籌集資金以提升氣候復原力的國家，將歡迎本屆聯合國氣候變遷大會首日所達成的損失與損害基金協定。這項基金由世界銀行管理，將為幫助開發中經濟體應對氣候變遷發揮重要作用。
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