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不妙！勞動基金10月又回吐752.9億元 10月底累計收益數4,238.8億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動基金運用局今（1）日發布最新勞動基金績效。受到近期全球金融市場大幅回跌影響，2023年截至10月底之評價後收益數為4,238.8億元，收益率7.6％，10月單月收益回吐752.9 億元。

其中，新制勞退基金規模為4兆157億元，收益數為2805.2億元，收益率7.47％；舊制勞退基金規模為1兆111億元，收益數為718.5億元，收益率8.44％；勞保基金規模為8,369億元，收益數為651.6億元，收益率8.56％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,981億元，收益數為402億元，收益率為8.97％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為130億元，收益率為7.14％。

勞動基金運用局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多 （2013年至2023年10月）平均收益率為4.63％，國保基金近10年多（2013年至2023年10月）平均收益率為4.98％，長期投資績效穩健。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球通貨膨脹仍居高不墜，在各主要央行延續高檔利率政策下，致使投資及消費均受到影響，然而隨著製造業庫存壓力 逐步去化，全球貿易回溫，可望推升未來經濟復甦力道。

勞動基金運用局表示，10 月全球經濟面臨多重威脅，在全球各主要央行持續升息下，美國 10 年期公債殖利率飆破5％，企業借貸成本沉重，也影響民間終端消費能力，而中東國家地緣政治衝突爆發，造成國際油價格上漲，使原已備受挑戰的全球經濟前景，再度受到衝擊，全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數10月下跌3.01％，今年累計上漲6.75％；台灣加權股價指數10月下跌2.16％，今年累計上漲13.18％。

勞動基金 國民年金保險

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