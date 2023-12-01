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防挖角 企業願對員工加薪5387元、主管職加碼近9000元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

在大缺工情形下，企業也開始留意防挖角潮。根據yes123求職網今（1）日發布的最新調查顯示，為了挽留「重要人才」，避免他跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加5,387元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼8,986元。

此外，調查亦顯示，也有高達九成二公司指出，會採取「獎金或分紅」的激勵策略。不過比起2022年，今年「獎金或分紅」的支出：有60.4%是「持平」；還有20.3%為「增加」；也有19.3%是「減少」。

若預估2024年「獎金或分紅」的預算：仍是「持平」的，佔了51.4%；比今年「增加」的，則有30.3%；但比今年「減少」的，僅佔18.3%。

再從企業角度觀察，對於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？此次調查結果顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(60.1%)、「一般內勤行政人員」(36.6%)、「客服或門市人員」(35.6%)，以及「產線作業員」(29.1%)、「產線、設備工程師」(28%)。

其次才考慮被調薪的對象，又分別是：「藍領技術人員」(22.6%)、「研發人員、軟體技術人員」(21.2%)、「財務會計人員」(19.9%)，以及「行銷企劃人員」(15.2%)、「影音設計人員」(11.4%)。

上述「龍年加薪分紅與職場代表字調查」，是由yes123求職網於2023年11月15日到11月28日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,378份，信心水準為95%，誤差值為正負2.64%；至於「企業」部分，有效問卷共1,078份，信心水準為95%，誤差值為正負2.98%。

2024 求職 跳槽

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