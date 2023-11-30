經濟部秀創新醫材成果 助仁寶與台大醫院合作進軍東協

經濟部今（30）日於「2023醫療科技展」展出科專成果，包括工研院、金屬中心及生技中心三大法人共展示16項成果。其中「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」已技轉給仁寶電腦（2324），並通過美國、臺灣上市許可，並在今年9月取得健保許可。仁寶更與台大醫院合作成立「癌症微創介入訓練中心」，未來目標進入東協市場。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，臺灣2022年生醫產業營業額達到7,000億元，其中包括數位醫療、健康福祉等醫材相關產業，營業額就高達4,709億元，占比產業總體營業額67%，亮眼的表現使得臺灣醫材相關產業出口額在全球排名第12名。

邱求慧指出，經濟部為推動生醫產業發展，4年投入百億經費進行前瞻技術研發，除了精準藥物、再生醫學之外，醫療器材更是推動重點，涵蓋「委託開發暨製造服務（CDMO）」、智慧醫材、植入式醫材三大關鍵拼圖。今年的醫療科技展，經濟部首度於醫療科技展設立專館，展示兩項科技專案研發亮點技術，明確鎖定癌症治療、骨科手術兩大關鍵需求，期盼藉由產研攜手強化上中下游供應鏈，加快促進臺灣生醫產業晉身兆元產業，成為新「護國群山」。

經濟部今日秀出的兩大成果，首先是工研院開發的「智慧射頻熱消融系統（iRFA）」，2020年已經技轉給仁寶電腦，今年9月成功申請納入健保給付，並通過美國、臺灣上市許可，目前國內醫院已有五案成功病例，治療後恢復良好。

工研院說明，iRFA結合「超音波影像」和「方向可調式電極針」兩大全球首創的創新技術，可節省病患手術時間平均35%、消融範圍誤差降至2%以內，結合方向可調式電極針，可一次入針，依照腫瘤樣貌調整用針，大幅提升手術安全性、精準性及降低復發風險。未來將可擴大應用於肺部、乳房、腎臟腫瘤等更多元病灶治療，技術司也促成仁寶電腦與臺大醫院強強聯手，將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」，同時針對國外市場積極布局泰國、馬來西亞等，盼將臺灣國產技術發揚全球。

其次，由金屬中心開發的「醫用生物可吸收鎂合金技術」，科技專案於2018年就建立了可控制降解速率的鎂合金製程核心技術，並逐步應用擴散至骨釘及止血夾。2019年開發出全球第一款「具人體吸收性的鎂合金止血夾」，半年內就可完全被人體吸收，解決止血夾永久存在體內的問題，降低後續併發症以及適用MRI等高階檢測儀。此外，金屬中心也應用該技術開發出「可控制降解速率」的鎂合金骨釘，在植入試驗觀察到，骨釘植入後第三個月雖然被人體吸收，剩餘體積91%，且仍保留原始力學強度80%以上，不但促進骨組織癒合並避免二次手術、減少醫療開銷，今年更進一步進入試量產階段，同時攜手高雄中正骨科規劃可降解鎂合金骨釘的臨床試驗，最快2024年底上市。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，在經濟部產業技術司支持下，工研院深耕精準健康技術研發，掌握社會趨勢提出技術解方。像是鎖定長者常見的泌尿系統器官脫垂，導致漏尿等問題，解決現行醫材過硬、易致發炎等問題，打造「生醫高分子組織修復支撐複合網片」，是全球首創「以特殊織法將PET（聚酯塑料）編織後，再添加膠原蛋白」，密度小、輕量化、適合細胞貼附，大幅降低副作用發生，中高齡民眾可望受惠。現更鎖定神經認知疾病，研發「微創式顱內OCT術中輔助導引技術」，運用全球最細0.63毫米的探針，加上特殊器材設計，可精準定位、減少組織破壞、降低發炎，提高巴金森氏症手術治療效果，盼藉此強化臺廠數位治療研發量能與競爭力。

金屬中心執行長賴永祥表示，為落實精準醫療，在經濟部技術司的支持下，金屬中心投入技術開發，本次發表會即是研發能量之成果展現，涵蓋精準醫療、影像醫學、骨植入物材料等領域。今年展出之「真實動態影像脊椎手術輔助系統」近兩年在國際大賽中獲得高度肯定，囊括R&D百大科技研發獎、愛迪生獎、iF設計獎、紅點產品設計獎、Good Design等多項榮耀；「可撓性水合固化骨再生材料」是將特殊配方的骨粉與膠原蛋白混合，加上獨家的化學反應劑後，觸感變得像黏土般Q彈、具有可塑性，大幅改善骨缺損患者的預後品質。未來將持續結合優秀臨床醫療人員及ICT產業技術量能，研發智慧醫療產品，逐步實現以人為本的醫療照護目標。

生技中心代理執行長陳綉暉表示，生技中心在經濟部產業技術司科專計畫資源長期資助下，累計過往經驗，逐步在小分子藥物、蛋白質藥物、抗體藥物上扎穩基盤，陸續投入核酸藥物與細胞與基因療法，聚焦精準醫療技術的開發。今年生技中心展出強化T細胞精準擊殺力的Globo H CAR-T細胞，可精準擊殺不同類型的實體腫瘤；另外鎖定治療後高復發率的口腔癌新型ADC抗癌藥物，是目前全球市場首見以NTSR-1當作標的first-in-class癌症新藥；也在這次醫療科技展中與民眾分享；國內首發最夯的次世代短鏈核酸藥物生產與傳輸平台，同樣選在今年醫療科技展中登台亮相，期待以三管齊下方式，對準全球精準醫療市場，為人類精準健康發展揭開序幕。

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