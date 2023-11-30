推行ESG！泓德能源今年獲五大永續獎項 目標全面淨零全台辦公據點

泓德能源今年已獲得包含「TSAA 台灣永續行動獎」、「ESG 天下永續公民獎」、「資誠永續影響力獎」、台灣淨零行動聯盟（TANZE）之「銅級淨零標章」、「TCSA 台灣企業永續獎」等榮譽，永續成果卓然。

泓德能源董事長謝源一表示，2021年成立永續發展室，直屬董事長，專責議題辨識、策略規劃、資源整合與追蹤考核，將經濟成長、淨零碳排和員工福祉等十大議題與公司發展策略相結合，並確保董事會多元化和淨利成長等治理目標。公司經營方面，持續提升女性中高階主管之占比與追求性別平權、取得 ISO 45001（職業安全衛生管理系統）與 ISO 14064-1（溫室氣體盤查）等國際認證，此外截至今年上半年，台北總部與台中辦公室轉供綠電分別達到RE90與RE70，目標2030年全台辦公據點將全面淨零。

在永續發展的環境方面，總經理周仕昌指出，先期的案場規畫、工程設計與後期的維運管理，泓德能源皆以環境保育為優先考量，並採行生物友善設計；漁電共生案場則盡量保留當地候鳥棲息地和原生紅樹林等稀有植物的保護區；此外亦有效掌握施工進度，盡可能減少地景擾動與生態衝擊，讓自然環境盡快進入復原期。

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