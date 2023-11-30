快訊

治安亮紅燈！高雄晚間驚傳槍響 18歲男大腿中彈疑欠債惹禍

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

學生穿彩色外衣禦寒竟被記過沒收、剝奪午休？知名私校回應了

推行ESG！泓德能源今年獲五大永續獎項 目標全面淨零全台辦公據點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源員工於今年台灣國際智慧能源週的大合照。圖/泓德能源提供
泓德能源員工於今年台灣國際智慧能源週的大合照。圖/泓德能源提供

泓德能源今年已獲得包含「TSAA 台灣永續行動獎」、「ESG 天下永續公民獎」、「資誠永續影響力獎」、台灣淨零行動聯盟（TANZE）之「銅級淨零標章」、「TCSA 台灣企業永續獎」等榮譽，永續成果卓然。

泓德能源董事長謝源一表示，2021年成立永續發展室，直屬董事長，專責議題辨識、策略規劃、資源整合與追蹤考核，將經濟成長、淨零碳排和員工福祉等十大議題與公司發展策略相結合，並確保董事會多元化和淨利成長等治理目標。公司經營方面，持續提升女性中高階主管之占比與追求性別平權、取得 ISO 45001（職業安全衛生管理系統）與 ISO 14064-1（溫室氣體盤查）等國際認證，此外截至今年上半年，台北總部與台中辦公室轉供綠電分別達到RE90與RE70，目標2030年全台辦公據點將全面淨零。

在永續發展的環境方面，總經理周仕昌指出，先期的案場規畫、工程設計與後期的維運管理，泓德能源皆以環境保育為優先考量，並採行生物友善設計；漁電共生案場則盡量保留當地候鳥棲息地和原生紅樹林等稀有植物的保護區；此外亦有效掌握施工進度，盡可能減少地景擾動與生態衝擊，讓自然環境盡快進入復原期。

綠電

延伸閱讀

00878納入聯電、世界先進、統一…00922新增仁寶、微星、創意 今日起盤後生效

00878換股！新增聯電、世界先進、統一 00922新增仁寶等3檔

首爾直擊！LG「智慧小屋」集結品牌最新科技 明年開賣

中高齡失業者接受職訓 轉進太陽能產業成綠電人才

相關新聞

台灣醫療科技展 安永集團大健康生活平台亮相

2023台灣醫療科技展」今（30）在南港展覽館開幕，為期四天的展期。崇越科技(5434)旗下安永集團也將在展覽中展現近年...

聯華電子四度獲國家永續發展獎肯定 致力創新低碳製造技術

聯電（2303）今日於行政院第19屆國家永續發展獎頒獎典禮，獲頒「企業類國家永續發展獎」。聯電也是該獎項舉辦以來，唯一四...

旺宏落實永續經營 獲「國家永續發展獎」肯定

全球非揮發性記憶體領導廠商旺宏今（30）日獲頒第19屆「國家永續發展獎」，由行政院陳建仁院長授獎。

2022年薪資中位數出爐 「這縣市」蟬聯冠軍、竹科人薪資曝光

主計總處今天發布去（111）年受僱員工薪資中位數統計，本國籍全時受僱員工薪資中位數為55.2萬元，平均總薪資73.2萬元...

台台併倒數計時！12月1日凌晨用戶正式轉移 新台灣大成軍

台灣大哥大（3045）將於12月1日正式合併台灣之星，新台灣大哥大成軍，迎向新電信三雄時代。電信合併牽涉重大，從千萬用戶...

2022年薪資中位數51.8萬元！半數勞工未達標 薪資差距擴大為4.12倍

主計總處今天發布去（111）年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，較前一年增加1.2萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。