嘉科、馬稠後水電是否足夠？台水、台電掛保證：沒問題
嘉義縣海區立委蔡易餘今天下午邀台電、自來水公司等單位，針對嘉義科學園區及馬稠後工業區二期開發用水、用電是否足夠問題，現勘討論；台電及台水均說，沒有問題，蔡易餘表示，接下來招商非常重要，要請台電台水皆按照期程如期完工。
台電表示，馬稠後一期由太鐵及糠榔配電線路引供，一期配電8.6萬，二期約28.3萬瓩，初期仍由太鐵引供，目前裝3台主電加起來18萬瓩可滿足二期需求。
另為求一、二期供電更穩定，台電強化一期電網計畫中，已列馬稠D／S引供，行政院已核定，明年將向縣府購地，預計2031年完工。
嘉科園區用電部分，台電表示，需求為31.7萬瓩，初期配電5萬瓩，會由鄰近糠榔D／S引供，同時施作161kV直供用戶部分，配合園區開發，2025年12月兩迴線地下電纜全部完成。
自來水表示，馬稠後用水需求量約2.7萬噸，由水上專管送往，一期用水量只有1500噸，那二期預留2.5萬噸用水量，原則上馬稠後一、二期用水是沒有問題的。
嘉義科學園區用水部分，自來水公司指出，依國科會資料預估2025年需求量為5000噸，會從故宮旁既有管線直接供應，並隨嘉科廠商進駐至2027年，需求達3萬，約增2.5萬噸。
水公司指出，將從馬稠後南送線引接，也從雲林湖山水庫接新港幹管延申16.2公里至此，滿足用水量，另南科局規畫再生水預計2027年可供1萬公噸，所以供水部分是沒有問題的。
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