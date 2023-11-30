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產業根留台灣 經濟部四大新園區招商率達九成

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

為配合近年台商回流進駐設廠用地需求，營造中南部更優質投資環境，經濟部與台糖合作開發中埔、水上、新市及北高雄等4處產業園區，以創造具地方需求、低污染、低耗能、低影響及高附加價值的智慧化產業聚落。經濟部產業園區管理局(園管局)自去年至今啟動二波招商，已吸引超過55家廠商進駐投資，平均招商率達九成以上。

經濟部園管局表示，本次土地釋出政策均採只租不售，以降低廠商購地資金壓力及避免土地價格波動，同時增加產業用地循環利用，其政策深獲廣大企業廠商青睞，預估4園區全數招商完成後總產值可達469億元，可望在嘉義、臺南及高雄地區提供1萬人以上的就業機會，並帶動鄰近地區經濟發展。

嘉義縣中埔及水上產業園區，以傳統產業升級吸引食品、木及紙類、金屬及塑膠製品、機械製造等產業進駐，目前有17家企業有意進駐，兩園區合計已出租面積共13.12公頃，目前已公告面積剩餘2.48公頃可供廠商申租，未來尚有72.92公頃將陸續分區分期公告釋出。

臺南市新市產業園區，則透過與周邊科技(產業)園區生產環境連動效應，增加機械設備、電子及汽車零組件製造業等產業進駐達13.99公頃，吸引12家企業進駐，目前已公告面積剩餘1.99公頃可供廠商申租，未來尚有25.61公頃將陸續分區分期公告釋出。

北高雄產業園區，因位居高屏地區樞紐區位，更成功於短期之內將全區25.40公頃全部招租完畢，吸引25家廠商進駐，成績相當亮眼。

園管局未來將持續辦理各園區分區分期招商作業，提供安心投資環境，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請，希望業者都能到中、南部拓展據點。

經濟部

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