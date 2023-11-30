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淨零碳排當道 布局碳商機多重基金正當時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯合國氣候變遷綱要公約第28次締約方會議（COP28）登場，市場關注逐步汰除化石燃料、氣候災損重建基金等議題，顯見減碳已成為各國政府刻不容緩的永續發展政策，中國信託投信建議，可將碳商機相關基金納入長期投資組合的標配，以享受趨勢紅利。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎表示，這次COP28除檢視締約國減碳成效外，另可留意碳權交易機制的發展。由於歐盟碳關稅（CBAM）已於10月試行，先進國家亦已成立國家級碳權交易平台，因此各國碳權交易所要如何進一步對接，將會是未來1-2年國際間重要的探討議題。

另一個值得關注的重點是，美國雖已批准史上投入金額最大的氣候法案發展再生能源，但另一碳排大國中國大陸是否允諾終止新燃煤發電許可，並加速擴大潔淨能源投資，或將影響所有新興市場國家對化石燃料存廢的意願。

整體來看，張正鼎認為，面對氣候變遷的挑戰，各國政府接連制定相關政策與時程，積極推動淨零碳排，如今已有越來越多企業響應支持，顯然主流趨勢已成形，伴隨而來的投資商機，「ESG」與「減碳」依然是長線看多的利基投資，對投資人而言，定期定額布局碳商機多重資產，不僅能參與碳商機趨勢，亦能掌握永續投資的契機。

此外，今年以來全球金融市場震盪，股債平衡配置成為主要投資策略，攻守兼備的多重資產反成另一種選擇，可望降低波動風險，且在美國聯準會（Fed）暫停升息後，短期利空已有所消化，碳價也在政策與通膨加持下，有望持續走強，有利碳商機相關資產後市表現。

中國信託 ESG 氣候變遷 減碳 COP28

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