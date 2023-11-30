政院今拍板明年健保總額成長4.7％ 預算8,755億
行政院會今拍板「2024年健保總額成長率及點值調節」，明年健保成長成長率為4.7％，總預算金額為新台幣8755.33億元。
至於今年的健保點值，政院討論後決定以1點給1元來計算，經第一階段挹注如點值仍未到每點0.9者，再補至每點0.9元。而總額預算擴編後將用於新醫療科技給付、強化全人醫療照護、擴大居家或機構醫療照護、建立跨院區域聯防等面向。
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