政院今拍板明年健保總額成長4.7％ 預算8,755億

時序即將邁入2024年，國內保險市場的商品銷售今年出現明顯變化。包括國泰、富邦、中壽、南山、台壽、新光等六大壽險公司目前在市場上銷售超過60檔保單，分成「傳統型」與「投資型」、和「A&H（意外及醫療險）」等三大類，難免讓民眾眼花撩亂，想買保障型保險該選美元還是新台幣？實支實付跟重大傷病險有什麼差異？ 壽險業者從今年超過60檔保單在前三季的銷量可觀察到五大現象，並為消費者提出投保建議…

2023-11-30 10:00