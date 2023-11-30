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512家排碳大戶 名單首曝光

聯合報／ 記者翁至威劉芳妙李孟珊／台北報導

碳費明年起開徵，五一二家可能被課徵碳費的排碳大戶名單首度曝光。根據環境部公告的碳盤查資料，除台積電、台塑四寶、中鋼等「老面孔」，日月光、大立光、環球晶等業者也都名列排碳大戶。

環境部每年都會公開企業盤查登錄情況，近日公布二○二二年資料，共包含五一二家廠家完成盤查，最可能是首波被課徵碳費對象。不過，實際情況要以二○二四年排碳量為課徵基準。

統整去年盤查資料，加總直接、間接排碳，並將同公司、不同廠合併計算，前十大排碳大戶依序為台電、台塑化、中鋼、台積電、麥寮汽電、中龍鋼鐵、台化、台塑、和平電廠及台灣中油。

環境部（原環保署）二○一六年公告，包括發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器等特定行業，以及全廠每年製程排碳達二點五萬噸CO2e（二氧化碳當量）者，列為首批強制碳盤查登錄對象。

二○一六年起，每年強制碳盤查的排碳大戶多在兩百至三百家左右。去年環境部公告第二批強制碳盤查登錄對象，納入直接加間接排碳達二點五萬噸的業者，也就是製程排碳雖少、但用電量大的製造業，因此排碳大戶增加至五一二家。根據盤查結果，其中屬於第一批應盤查登錄對象共二九二家，直接排放量約二二○點九百萬噸CO2e，第二批對象共二二○家，直接排放量約二點三五百萬噸CO2e。

以產業別來看，仍以電力及燃氣供應業排放量為最大宗，占總排放的百分之五十七點一，其次則為化學材料及肥料製造業的百分之十三點四，第三名為基本金屬製造業的百分之十二點九。其餘占比較高的產業含石油、紙業、電子零組件等。

大立光昨回應，會配合法規辦理，持續檢討節能措施。日月光投控則說，已制定短、中、長期減碳目標，設定子公司及各製造廠區的溫室氣體排放門檻，依照子公司營運特性分階段導入內部碳定價，將溫室氣體排放量化有價化。

環境部 台積電 半導體

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