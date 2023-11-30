平均1.08個月 年終獎金10年最低

百萬大缺工浪潮未停歇，但上班族能受惠獲得好「薪」情嗎？一○四人資學院昨天公布最新調查，今年有百分之九十九點六企業預期發放年終，比率創新高，比去年增加三點七個百分點；為了留才，十七大產業中除半導體、電子零組件業外，受訪企業所屬產業，發放年終比例為百分之百也是前所未見。不過，今年年終獎金平均發放只有一點○八個月，創十年新低。

此外，如果明年想要加薪，上班族也會失望了。調查發現，明年只有四成五的企業預期調薪百分之三點二，調薪幅度是近十年倒數第三，低於去年預期的百分之三點三五，平均每月加薪約一四三一元；其中缺工壓力巨大的住宿餐飲業有五成八的企業預期調薪，居各產業之冠。

至於今年整體年薪平均六十九點四萬元，創八年新高，比去年增加百分之二點五，平均多一點七萬元，但略低於去年。一○四人資學院總經理花梓馨指出，今年呈現「獎金縮水創新低、但年薪總額創新高」的翹翹板現象，原因在於今年經濟成長放緩，獎金因與企業營收高度連動、變動性較高；但連續三年來的缺工壓力，企業為了搶才已陸續調高固定年薪。

一○四人資學院昨公布「二○二三企業年終及二○二四薪酬趨勢大調查」，針對一一九五家企業的人資及用人主管進行網路問卷調查。其中上班族最期待的年終獎金，儘管幾乎人人有獎，但因景氣不佳，企業發放規模明顯縮水，與去年相比少○點二五個月，約七點五天工資。

整體而言，今年整體年薪平均六十九點四萬元，創八年新高，其中仍以科技業最令人稱羨，平均年薪前五高產業都是科技業，其中由於ＡＩ火紅，半導體不畏晶片庫存過多，平均年薪一○二點二萬元連續八年稱霸，年增幅百分之五點四優於平均百分之二點五；電信及通訊業因５Ｇ換機需求持續放緩，年薪幾乎和去年持平，但仍居第四名。

此外，明年只有百分之四十七點五企業預期調薪百分之三點二，以平均月薪四點五萬元換算，平均每月加薪一四三一元，軟體及網路業明年平均調薪幅度百分之四點五居冠。若以會調薪產業來看，缺工壓力巨大的住宿餐飲業有百分之五十八的企業預期調薪，居各產業之冠，軟體及網路業百分之五十三點八、批發零售業百分之四十九點二、電子零組件則只有百分之卅一點五會調薪。

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