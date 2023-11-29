電力工程研討會1日起舉辦兩天 聚焦挑戰與創新

因應極端氣候及淨零趨勢，各國積極投入新科技，驅動電力業轉型成高科技產業，台電更預估整體電力市場產值上看百億元規模，可望衍生許多新商機。台灣電力與能源工程協會攜手電力電子協會、國科會電力學門12月1、2日將於臺北科技大舉辦為期2天的「第44屆電力工程研討會、第20屆電力電子研討會」，邀集亞力電機（1514）總裁楊振通、台達電子技術長蔡文蔭、香港城市大學協理副校長謝智剛、中山大學電機系教授盧展南、及臺科大、成大、中山大學等專家與青年學子參與，是目前國內電力界最具專業性的年度電力盛會。

今年將以「電力供需挑戰與創新」為主題，並且特別邀請經濟部政務次長及台電董事長曾文生分享電力產業成為高科技產業後，所帶來的新市場新商機，以及政府輔導作法，期幫助臺灣淨零轉型。

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，在全球淨零排放浪潮與歐盟碳邊境調整機制趨動下，能源及電力議題是近年來各界關注焦點。現今電力產業，在能源轉型、電力市場自由化、新興電力調度科技驅使下，已吸引許多跨領域企業紛紛投入，讓電力產業儼然已成為新興高科技產業。此次研討會特別邀請經濟部政務次長暨台電董事長曾文生，以「推動電力產業成為高科技產業」為主題，分享國際推動電力轉型的典範案例，並說明臺灣如何導引政府、台電、企業及社會大眾攜手合作，以及如何強化電網韌性與風險管理，讓電力產業成為高科技產業中的翹楚。

另外，由於電力系統具備高度專業性，在營運管理上需要第三方獨立監管機制，使其運作順暢、確保供電穩定，因此，經濟部已於今年三月成立「電力可靠與韌性推動管理辦公室」，朝向推動獨立第三方電力監管機關的目標前進。本次研討會也特別邀請關心此議題的專家們，以「獨立電業監管機構落實臺灣電力能源永續發展」為題進行討論，分享目前推動獨立電力監管工作的初步成果及邁向獨立電力監管機制的努力。

電力工程研討會也邀請香港城市大學協理副校長謝智剛以「負電抗：改變遊戲規則的新元件」為題進行演講；並針對電動車充電併網所帶來的挑戰與商機，以「電動車到電網（Vehicle to Grid, V2G）之電力電子技術現況與未來商機展望」為題進行產學論壇，邀集國內產學研專家分享觀點並互相交流；另外現場也將頒發七大電力專門獎項，嘉勉優秀的新秀與菁英們，可持續在電力產業發光發熱。

台灣電力與能源工程協會長期關注國內電力與能源發展，匯集近千位產學研專家，以及超過百家電力能源領域的領導廠商，引領各界從學研的技術研發及人才訓練，電力產業的落實應用到國際鏈結合作，攜手共商臺灣電力未來的發展藍圖，是國內電力能源領域具代表性的民間組織。其中，每年舉辦的電力工程與電力電子研討會，是號召電力權威專家、學者、領導廠商以及電力領域的青年學子，共商臺灣電力發展與方向的年度盛會。

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