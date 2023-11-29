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GO SURVEY最新消費趨勢白皮書 揭高通膨時代消費者趨勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
高通膨時代來臨，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇，為消費者打造有感的購物體驗和培養高價值顧客之道。圖/業者提供
高通膨時代來臨，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY舉行年度消費趨勢論壇，為消費者打造有感的購物體驗和培養高價值顧客之道。圖/業者提供

通膨時代來臨，萬物齊漲是全球消費者最有感的議題，HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今（29）日舉行年度消費趨勢論壇，以「超洞察力時代 解構消費新價值」為題，發表最新消費者白皮書。論壇也以「高價值會員經營關鍵」、「超個人化行銷開創市場新機會」二大主題，分享品牌行銷如何從消費洞察切入，為消費者打造有感的購物體驗和培養高價值顧客之道。並邀請娘家保健生技分享世代保健市場的突圍和創造跨年齡消費共感的策略。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司總經理梁錦琳表示，疫後全球通膨情況已成為新常態，根據GO SURVEY調查顯示，超過七成消費者表示每月的支出明顯持續增加，消費者對荷包縮水大有感，消費行為和消費取向也呈現跨世代的差異，比方寬鬆世代可支配所得較低但在消費時注重個人自我實現，青壯年族群發展斜槓人生，中高齡世代追求心理價值等，了解不同世代並找到消費者心中「消費價值」和「心理價值」的平衡點，才能抓住顧客。

她也提到，透過今年的消費趨勢論壇，希望為品牌和運營夥伴梳理商務經營的新策略，透過龐大的數據資料庫掌握消費者興趣及偏好，為品牌精準找到顧客，在瞬息變化的市場環境中保持關鍵行銷競爭力。

GO SURVEY最新消費者白皮書報告指出，疫後民眾更關注健康重要性，在「身體與心靈」層面的滿足已成為跨世代族群共同追求的議題。因此在未來一年消費支配的取捨下，消費者傾向縮減日常生活的需求，增加「營養保健食品」、「旅遊」、「節日慶祝和親友聚會」等健康、心理層面的消費。

GO SURVEY顧客洞察部總監呂宛蓁表示，以消費者購物取向分析，觀察到民眾在消費時理性因素占6成7的，注重「商品品質」、「價格」及「功能」；感性因素則占3成3，包含「服務」、「品牌信任度」和「購物體驗」是買單與否的關鍵。整體而言，隨著大環境及心靈價值的轉變，將直接影響消費者的購物關鍵，應調整策略以更貼近消費者的期望，提供更契合當前需求的產品和服務。

在多元化的市場變化下，各品牌更需透過分眾市場策略，掌握不同年齡層價值觀需求，GO SURVEY針對產品及行銷面深入分析，在產品面上20、30世代族群對於價格、免費試用有感；40及50以上世代則追求商品品質，以及特別關注ESG永續循環的服務；在行銷層面上20、30世代偏好快閃店、市集及限時特賣；40及50以上世代對於定期推播活動則較有興趣，在資訊量龐大的市場環境下，品牌應掌握顧客性別、年齡、地區等輪廓，從世代價值觀的差異化找尋突破口，才能精準觸及目標客群。

消費 通膨

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