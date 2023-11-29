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中龍鋼鐵軋鋼廠 獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中龍鋼鐵軋鋼廠，獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎。中龍提供
中龍鋼鐵軋鋼廠，獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎。中龍提供

中鋼（2002）百分百持股子公司中龍鋼鐵軋鋼廠，29日獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎，總經理呂紹榮代表接受頒獎。

呂紹榮表示，中龍公司是一貫化作業鋼廠，軋鋼廠設有熱軋鋼帶工場、熱軋精整工場及型鋼工場。透過管理系統監控各製程能耗狀況，以大數據分析做最適化調整，達到設備履歷、能源審查、計畫提報與追蹤改善等目的，且持續引進最新節能技術，落實能源管理。

另外，軋鋼廠於109至111年期間，合計提出59項節約能源措施，例如連鑄胚直裝模式(DHCR)節能專案、爐溫自動控制系統(FMDC)及鋼捲儲區物流智能化系統等，達到加速鋼胚入爐、加熱曲線最佳化、提升燃料使用效率並減少天車吊運次數等目標，投資總金額達1.53億元，節約能源總量達17,813公秉油當量，減碳量達35,400噸二氧化碳，相當於91.5座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。

在面臨全球暖化與氣候變遷衝擊之際，降低能源耗用與強化溫室氣體排放已成為當前企業追求永續發展的必要策略，透過能源管理系統可有效協助企業節省能源成本，進而提升企業競爭力。經濟部為鼓勵企業持續推動節能減碳工作，特舉辦節能標竿之選拔。

中龍公司本次獲獎除了具體展現積極推動節能減碳之行動力，亦可體現善盡企業社會責任的成果，更象徵企業永續發展的環保理念，貫徹中龍公司落實節能減碳的決心。

中龍鋼鐵軋鋼廠，獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎。中龍提供
中龍鋼鐵軋鋼廠，獲經濟部能源署頒發節能標竿金獎。中龍提供

減碳 經濟部 大安森林公園

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