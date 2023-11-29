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華城電機看好2027年台灣電動車保有台數達40萬 充電站營運商爭相投入

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華城電機看好電動車發展，積極投入充電站營運。邱馨儀攝影
華城電機看好電動車發展，積極投入充電站營運。邱馨儀攝影

華城電機（1519）執行長許逸晟今（29）日表示，雖然大量充電營運商大量投入市場，但隨電動車逐年翻倍成長，預期2027台灣電動車保有台數可望達到40萬台，屆時華城的充電營運業務可望開始獲利。

依據交通部充計，到今年6月止電動車在台灣的總計保有台數51,917台，佔整體市場的0.61%。充電椿的全台累計數則為5309支，與去年同期相比多了929支，主要集中在台北、台中、新北市、高雄市與台南市、桃園市。

華城目前全台充電槍包括慢充與快充，總計達1,126支，分充電站特性，快充72支，慢充413座，華城預期明年將可翻倍成長，慢充達800座、快充110座。

許逸晟指出，目前台灣電動車的台數仍然有限，充電站營運商很難獲利，畢竟除了設備、建置與土地之外，後續運營還要投入相當多的成本。台灣目前大致是八到九台電動車配置一個充電站，相對於大陸四比一，或是美國12比一，台灣營運商仍持續不斷的投入。至今約有25家營運商加入充電站的市場。

不過汽車充電市場吸引各家業者投入，卻還很難獲利，主要是電動車市場規模仍然有限。但過去幾年，每一年電動車大致都是翻倍成長，去年已達到1萬餘台，以每一年翻倍成長，累積到2027年電動車保有台數可達到40萬台，未來將釋出更大的商機，營運商也將逐漸有獲利機會。

許逸晟指出，目前華城在充電站設備與工程兩個部門都是獲利狀況。充電站運營則仰賴這兩個部分的支援，華城以市占率10%估，至2027年時，充電站的運營即有機會獲利。

電動車 華城 快充

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