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明年平均47.5%企業打算調薪 這行業竟有近六成都會加薪

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

景氣真的逐步走出陰霾了嗎？能否帶動2024年企業調薪？根據104人資學院的薪酬管理服務、以及104人力銀行發布《2023企業年終及2024新酬趨勢大調查》發現，明年只有47.5%企業預期調薪3.2%，平均每月加薪1,431元，調薪幅度10年倒數第三，其中缺工壓力巨大的住宿餐飲業有58%的企業預期調薪，居各產業之冠。

104人資學院總經理花梓馨分析，烏俄戰爭未停，以巴衝突又起，地緣政治風險提升，高利率時代產業前景變數多，皆讓企業2024年調薪力道放緩；雖然企業為了爭取人才更願意加薪，但如何避免老員工不滿新進員工薪水三級跳、又要減少老員工因年資而高薪卻不符合職務的相對價值，「薪酬管理」必須兼顧內外部公平，如何才能達到吸引、激勵與留任人才的效果。

根據《2023企業年終及2024新酬趨勢大調查》，2024年47.5%企業預期將調薪，平均調薪3.2%，以2023年平均月薪4.5萬元換算，2024年平均每月加薪1,431元，另有24.5%的企業不會調薪。104人資學院總經理花梓馨表示，去年11月起，景氣連亮10個低迷的藍燈，加上2024年國際政經局勢詭譎多變，企業調薪轉趨保守，即便軍公教確定會在2024年調薪4%，民間企業調薪幅度也不敵去年預期的3.35%，比去年減少42元，增幅為近10年來倒數第三。

依產業，AI浪潮從硬體端逐步走向應用端，軟體及網路業調薪幅度4.5%最高，光電及光學業3.9%、顧問服務業3.5%、電子零組件業與批發零售業3.4%緊追在後。至於各產業中，預期2024年會調薪的企業占比，住宿餐飲業58%居冠，期盼加薪有助招募、解決缺工議題。

企業會如何調薪？104人力銀行調查發現，66.5%按「個人績效」調高固定薪資，此為企業最主要的調薪方式，另有23.8%依職務類型調高固定薪資、17.5%齊頭式全面調高固定薪資。何謂「個人績效」？60.8%企業優先評估職人是否主動積極、靈活敏捷，高於KPI績效達成率的56.4%；也有50.2%的企業會將員工能否解決問題、而非總是抱怨也列入個人績效的第三項觀察指標。至於全面調薪的參考指標，70.5%考量公司營運狀況，僅8.3%的企業會參考軍公教2024年調薪4%。

2024 加薪 餐飲業

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