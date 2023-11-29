家總調查：8成民眾盼政府推長照保險

台灣受少子化影響，去年平均家戶人口僅二點五六人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。家庭照顧者關懷總會昨公布最新調查發現，四成三受訪者認為政府提供的長照服務仍不足，高達八成民眾認為國家應推行「長照保險」制度。此外，以往民眾希望自己照顧失智失能家人，但近來則朝向「公共化資源」移動。

該「長期照顧服務使用經驗與意見」網路調查有效樣本為一六三六份、年滿十八歲以上網路人口，男女各半，調查時間為今年十月十一至十九日，問題包括對現行長期照顧服務的看法、對自己老後長期照顧服務及財務的看法等。

該調查發現，僅三成受訪者期待下一代擔起照顧責任，高達九成願多繳費，供政府做好長照服務，平均每人每月意支付九二二元。

衛福部長照司副司長吳希文說，明年長照支出預算增至八二八點二億元；是否設置長照保險，還須蒐集各界意見。

家總秘書長陳景寧表示，該調查六成六受訪者有長期照顧失智、失能家人經驗，其中近八成九認為每月一萬元住宿式機構補助不足，八成認為目前機構式服務數量不足；七成表示，自聘外籍看護工家庭僅獲三成補助，卻無法使用居服、日照等照顧服務，相當不合理。

調查發現，前三大項最需改變事項分別為，居家服務時數不足、日間照顧中心不足、自聘外籍看護工家庭使用照顧及專業服務限制。在照顧費用，平均每月照顧花費為二萬一九二三元，其中百分之七點六三每月花費逾四萬元；高達八成七對未來長照花費感到憂心。

對於日照中心不足，吳希文表示，正強化布建。

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