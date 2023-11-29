快訊

蕭美琴准辭駐美代表 外交部：新任人選已在作業中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家總調查：8成民眾盼政府推長照保險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

台灣受少子化影響，去年平均家戶人口僅二點五六人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。家庭照顧者關懷總會昨公布最新調查發現，四成三受訪者認為政府提供的長照服務仍不足，高達八成民眾認為國家應推行「長照保險」制度。此外，以往民眾希望自己照顧失智失能家人，但近來則朝向「公共化資源」移動。

該「長期照顧服務使用經驗與意見」網路調查有效樣本為一六三六份、年滿十八歲以上網路人口，男女各半，調查時間為今年十月十一至十九日，問題包括對現行長期照顧服務的看法、對自己老後長期照顧服務及財務的看法等。

該調查發現，僅三成受訪者期待下一代擔起照顧責任，高達九成願多繳費，供政府做好長照服務，平均每人每月意支付九二二元。

衛福部長照司副司長吳希文說，明年長照支出預算增至八二八點二億元；是否設置長照保險，還須蒐集各界意見。

家總秘書長陳景寧表示，該調查六成六受訪者有長期照顧失智、失能家人經驗，其中近八成九認為每月一萬元住宿式機構補助不足，八成認為目前機構式服務數量不足；七成表示，自聘外籍看護工家庭僅獲三成補助，卻無法使用居服、日照等照顧服務，相當不合理。

調查發現，前三大項最需改變事項分別為，居家服務時數不足、日間照顧中心不足、自聘外籍看護工家庭使用照顧及專業服務限制。在照顧費用，平均每月照顧花費為二萬一九二三元，其中百分之七點六三每月花費逾四萬元；高達八成七對未來長照花費感到憂心。

對於日照中心不足，吳希文表示，正強化布建。

長照 外籍看護 失智

延伸閱讀

2024總統參選人家庭照顧者政見 專家指為「喊價政策」

最新長照調查曝…照顧花費每月人均2.1萬元 「這世代」最憂經濟負擔

輔具補助1／未來擬以租賃取代購買 使用者和產業界炸鍋

家總互助喘息採「二對多」創新模式 照顧者獲更多喘息

相關新聞

環境部認了 碳足跡認證人力不足

聯合國氣候大會第廿八次會議（ＣＯＰ28）即將於明天在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，而環境部在ＣＯＰ28開幕前，公布永續發展自...

冷眼集／跟不上企業與國際步伐的環境部

環境部預計明年開始課徵碳費，儘管首波僅針對逾五百家排碳大戶開徵，但不少企業去年底就開始進行碳盤查，無奈碳盤查認證人力不足...

28歲當襄理、入股一千元就能領分紅 60歲南寶樹脂黏住年輕員工

疫後傳產職缺數暴增5000個，南寶樹脂台灣總公司卻逆勢擴編，不但四成新進員工30歲以下，甚至有同仁28歲就升襄理。年輕人為何願意來這家一甲子的老公司？

今年經濟成長率 14年最慘

主計總處昨天發布最新經濟預測，由於出口嚴重衰縮，民間投資不振，將今年經濟成長率下修為百分之一點四二，較八月預測百分之一點...

外食太貴 今明年通膨率都上調

主計總處昨天下修今年全年經濟成長率，卻大幅上調今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率至百分之二點四六，較八月預測值上調○點三...

家總調查：8成民眾盼政府推長照保險

台灣受少子化影響，去年平均家戶人口僅二點五六人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。家庭照顧者關懷總會昨公布最新調查發現，四成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。