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冷眼集／跟不上企業與國際步伐的環境部
環境部預計明年開始課徵碳費，儘管首波僅針對逾五百家排碳大戶開徵，但不少企業去年底就開始進行碳盤查，無奈碳盤查認證人力不足。如今又爆出碳足跡認證也不足，原因竟是認證採紙本，導致過程冗長。明明是最該推動永續循環經濟的環境部，反而最不環保永續，也難怪政府老是被批評減碳牛步。
實際上，儘管碳費開徵在即，但能協助企業的碳盤查機構嚴重不足，目前雖已從二○二二年的七家，迄今增至十四家，仍遠不能滿足企業碳盤查需求。
碳足跡認證因多數人力都在進行碳盤查作業而無人可承接，環境部雖改另請專家來審查，但眼看明年就要課徵碳費，歐盟碳邊境調整機制明年一月也要求申報產品碳含量，按照環境部這樣的驗證速度，不要說未來中小企業盤查的需求，光是目前排碳大戶就恐無法如期完成。
環境部不斷強調、推動永續循環經濟，企業在做碳盤查時，應建立系統結合公司內部資料，將碳盤查資料數位化，但後續環境部審查卻仍要回到傳統紙本認證。原本最應該採用永續方式的環境部，卻成最不環保的單位，也難怪盤查人力永遠不足、執行效率不佳，環境部這樣的效率，要如何跟上企業及國際的腳步，更是成了永續的反指標。
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