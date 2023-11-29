94％投資人 疑企業永續報告「漂綠」

資誠聯合會計師事務所昨發布二○二三全球投資人調查報告，高達百分之九十四的投資人認為，企業永續報告中呈現的績效有「漂綠」可能；調查也發現，未來一年投資人對於通膨及經濟動盪的擔憂程度下降，但對氣候變遷議題的憂心程度增加，已與資安風險的擔憂程度相當。。

二○二三全球投資人調查報告針對全球卅個國家及地區，共三四五名投資人進行調查，受訪者以機構投資人為主，包括投資組合經理、分析師、投資長等。今年度的調查顯示，投資人關注兩大議題為永續及新興科技。

企業永續報告日益受到重視，不過，企業永續資訊的揭露卻是投資人最不信任的消息來源之一。調查發現，九成四的受訪者表示，企業永續報告含有「未經證實的聲明」，比去年調查的八成七還高，信任度再下探。

資誠指出，投資人對於「漂綠」行為的不信任，可說明他們為何會尋求主管機關及標準制定者的協助，希望從企業報告書找到清楚、一致性的訊息；五成七的投資人表示，若企業能遵循即將上路的永續標準及規範，就能滿足其大部分的資訊需求。

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