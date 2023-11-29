快訊

蕭美琴准辭駐美代表 外交部：新任人選已在作業中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

94％投資人 疑企業永續報告「漂綠」

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

資誠聯合會計師事務所昨發布二○二三全球投資人調查報告，高達百分之九十四的投資人認為，企業永續報告中呈現的績效有「漂綠」可能；調查也發現，未來一年投資人對於通膨及經濟動盪的擔憂程度下降，但對氣候變遷議題的憂心程度增加，已與資安風險的擔憂程度相當。。

二○二三全球投資人調查報告針對全球卅個國家及地區，共三四五名投資人進行調查，受訪者以機構投資人為主，包括投資組合經理、分析師、投資長等。今年度的調查顯示，投資人關注兩大議題為永續及新興科技。

企業永續報告日益受到重視，不過，企業永續資訊的揭露卻是投資人最不信任的消息來源之一。調查發現，九成四的受訪者表示，企業永續報告含有「未經證實的聲明」，比去年調查的八成七還高，信任度再下探。

資誠指出，投資人對於「漂綠」行為的不信任，可說明他們為何會尋求主管機關及標準制定者的協助，希望從企業報告書找到清楚、一致性的訊息；五成七的投資人表示，若企業能遵循即將上路的永續標準及規範，就能滿足其大部分的資訊需求。

投資人 會計師 通膨

延伸閱讀

拜登vs.川普 全球最大避險基金橋水：「他」當選對通膨更不利！

美：AUKUS整合新興科技入軍事領域 盼與更多國合作

借鏡國際退休基金 永續投資策略

美債殖利率走勢持穩 主要債市迎來資金淨流入

相關新聞

環境部認了 碳足跡認證人力不足

聯合國氣候大會第廿八次會議（ＣＯＰ28）即將於明天在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，而環境部在ＣＯＰ28開幕前，公布永續發展自...

冷眼集／跟不上企業與國際步伐的環境部

環境部預計明年開始課徵碳費，儘管首波僅針對逾五百家排碳大戶開徵，但不少企業去年底就開始進行碳盤查，無奈碳盤查認證人力不足...

28歲當襄理、入股一千元就能領分紅 60歲南寶樹脂黏住年輕員工

疫後傳產職缺數暴增5000個，南寶樹脂台灣總公司卻逆勢擴編，不但四成新進員工30歲以下，甚至有同仁28歲就升襄理。年輕人為何願意來這家一甲子的老公司？

外食太貴 今明年通膨率都上調

主計總處昨天下修今年全年經濟成長率，卻大幅上調今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率至百分之二點四六，較八月預測值上調○點三...

今年經濟成長率 14年最慘

主計總處昨天發布最新經濟預測，由於出口嚴重衰縮，民間投資不振，將今年經濟成長率下修為百分之一點四二，較八月預測百分之一點...

家總調查：8成民眾盼政府推長照保險

台灣受少子化影響，去年平均家戶人口僅二點五六人，逐步邁入「零家庭照顧者時代」。家庭照顧者關懷總會昨公布最新調查發現，四成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。