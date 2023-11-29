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外食太貴 今明年通膨率都上調

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天下修今年全年經濟成長率，卻大幅上調今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率至百分之二點四六，較八月預測值上調○點三二個百分點，明年ＣＰＩ年增率也上調為百分之一點六四。主計長朱澤民表示，今年ＣＰＩ上調主因是八月颱風水災造成蔬菜水果上揚，整體而言通膨壓力趨緩，但預期外食費可能還是會維持高檔，加上服務類價格有其僵固性，因此上調明年ＣＰＩ年增率。

主計總處八月預測全年ＣＰＩ年增率百分之二點一四，但由於颱風豪雨造成蔬菜水果價格大漲，九月ＣＰＩ年增率百分之二點九三，十月更飆上百分之三點○五，是九個月以來新高，物價壓力似乎未減。

主計總處昨天發布最新預測，國際原物料價格因需求不振而回落，抵銷台幣貶值成本壓力，但下半年因為颱風帶來豪雨，推升食物類漲幅，加上休閒娛樂費及房租漲勢延續，因此上調全年ＣＰＩ年增率為百分之二點四六，其中就是大幅上修第四季ＣＰＩ年增率為百分之二點七三。

朱澤民說，這次調高ＣＰＩ增幅是颱風在南部造成蔬果災情，整體而言通膨壓力是趨緩，但不能預期未來是否有極端氣候或油價因素，都是未知數。

至於明年物價水準長期能否回到百分之一？朱澤民表示，因為外食維持高檔，主要是工資上升與成本有關係，服務類價格有僵固性，雖然還是會往上，但不會像今年極端氣候影響，且油價這次是以國際油價八十三點八美元估，趨勢仍是往下走，非油的大宗原物料價格也大致往下，有助減輕ＣＰＩ上漲壓力。

其次，朱澤民說，生產者物價指數對ＣＰＩ有領先作用，一一一年生產者物價指數為百分之十點五一，今年是負百分之○點三二，明年估計百分之一點七一，也可看出物價走勢。

朱澤民 颱風 指數

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