今年經濟成長率 14年最慘

主計總處昨天發布最新經濟預測，由於出口嚴重衰縮，民間投資不振，將今年經濟成長率下修為百分之一點四二，較八月預測百分之一點六一大幅下修○點一九百分點，創民國九十九年以來的十四年最低，也是金融海嘯之後最低經濟成長。明年經濟成長率則上修為百分之三點三五。

面對今年經濟成長率出現十四年來最低，主計長朱澤民先表示與基期有很大關係，後說「我向來都是偏向看長期」；他形容，之前經濟情勢是柳暗花明，當前則是「穩定前進」，明年投資、出口及民間消費都會增加。

主計總處八月預測今年第三、四季經濟成長率分別為百分之二點五四、五點五九，全年經濟成長率百分之一點六一；十月底將第三季經濟成長率概估下修為百分之二點三二，第四季維持不變，今年經濟成長率為百分之一點五五。昨天最新預測第三季與概估數百分之二點三二持平，但第四季預測下修為百分之五點二二，全年下修為百分之一點四二。

主計總處指出，全球終端商品需求疲弱，產業鏈持續調整庫存，預測今年全年商品及服務輸出實質成長率衰退百分之三點七五，較八月預測下修二點○一個百分點，其中出口貿易衰退百分之九點九，進口設備衰退百分之十六點八七。由於全球經濟不確定性仍高，企業投資計畫趨於審慎，加上基期偏高，今年民間投資實質負成長百分之九點八一。

針對今年經濟成長率，朱澤民說，更新預測雖較八月預估的百分之一點六一下修，但因民間消費較預期增加二九五億元，因此上調全年實質ＧＤＰ規模，同時上修一一○、一一一年ＧＤＰ規模，墊高比較基數，導致全年經濟成長率下修至百分之一點四二。

朱澤民表示，這次輸出、輸入及民間投資都下修，原因是第四季全球需求仍不如預期，且因庫存調整，景氣雖有復甦，但沒那麼快。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，這次下修第一季經濟成長率為負百分之三點四九、第二季百分之一點四一，第三季百分之二點三二，第四季下修到百分之五點二二，其中第四季表現不如預期，主要是投資及出口沒有預期好，原本認為廠商調整庫存後，投資腳步會跟上，結果只有民間消費比預期好。

朱澤民表示，疫情對全球經濟干擾很大，在前兩年高基期下，台灣出口絕對數字就回到前兩年的高峰水準，已經很不容易了，台灣的出口廠商韌性很強。

展望明年，主計總處估ＧＤＰ回升為百分之三點三五，朱澤民表示，明年可望在既有基礎成長，無論是投資、出口及資本形成都是正成長。

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