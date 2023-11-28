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U-POWER成立基隆中山站 360kW超高速各廠牌通用充電

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供
U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供

基隆市區電動車充電椿不多，且大多功率不高，很多電動車車主得「用時間換取里程」。U-POWER旭電馳科研今天在基隆成立「基隆中山站」，可解決「里程焦慮」問題，設置360kW超高速充電功率，可提供所有汽車品牌原廠充電功率，為通用型充電站。

今天U-POWER基隆中山站，由基隆市府交通處長王圳宏、中山區長許雅紋、基隆港務分公司業務處長曹至宏、台電基隆區處陳据湖處長及旭電馳科研執行長陳鵬旭等人剪綵開幕啟用，位在國際郵輪停靠的基隆港西三碼頭旁。

基隆中山站初期設置360kW 超高速充電功率，提供CCS1及CCS2 兩種規格，並配置4支可支援超高速充電體驗的液冷槍 (500A)，可完整實現所有汽車品牌原廠充電功率。

交通處長王圳宏說，在國家政策2050淨零轉型、淨零排放世界趨勢引領下，電動運具發展及電動車充電樁的布建非常關鍵，U-POWER基隆中山站超高速充電站投入設站基隆，規畫台灣頭海港臨海第一站設置超高速充電場域深具意義，也具示範作用。

U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供
U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供
U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供
U-POWER成立基隆中山站，360kW超高速各廠牌通用充電。圖／交通處提供

隆中 電動車 基隆港

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