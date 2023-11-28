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上銀科技蟬聯4年台灣最佳國際品牌前25強

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上銀科技以品牌價值8,400萬美元榮獲台灣最佳國際品牌第24名。上銀提供
上銀科技以品牌價值8,400萬美元榮獲台灣最佳國際品牌第24名。上銀提供

「2023年台灣國際品牌價值調查」今(28)日揭曉。傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）以品牌價值8,400萬美元(相當於新台幣26.6億元)，榮獲台灣最佳國際品牌第24名，連續四年蟬聯台灣最佳國際品牌前25強的肯定。

「台灣國際品牌價值調查」由經濟部產業發展署主辦，財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Inter brand承辦。

上銀科技董事長卓文恒表示，上銀以HIWIN自有品牌行銷全球，自創立之初就以員工、股東、長期發展(研發、品牌)與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱。

HIWIN品牌的意涵，取自HI-TECH WINNER的縮寫，既自我期許為高科技贏家，也幫助客戶成為該領域的贏家。

卓文恒指出，上銀的產品屬於精密設備中的關鍵零組件，過去一向是德國、日本所主導，因此上銀在耕耘品牌的過程格外艱辛。

然而，上銀積極響應國際2050年淨零排放趨勢，設定短中長期減碳目標與路徑，以提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、建置再生能源等四大核心策略全面展開減碳行動，並結合上下游夥伴共同實踐ESG目標，持續強化品牌的韌性與永續性。

上銀ESG在聚焦9項聯合國永續發展目標(SDGs)下，透過公司智慧製造與傳動控制的核心能力，並以創新思維和行動，實現經濟、社會和環境的良性互動，同時協助精密機械產業轉型升級，發揮全球影響力。

上銀科技 減碳

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