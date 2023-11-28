拜登vs.川普 全球最大避險基金橋水：「他」當選對通膨更不利！

國泰世華銀行今（28）日下午舉行2024年全球投資趨勢論壇：「後升息時代的穩健資產策略」，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick透過直播，發表最新的2024年總經觀點。

Patrick Dimick今日在QA時間，分享了他對美國總統大選結果的看法。他表示，「財政保守主義就像恐龍一樣，已經絕跡了」，明年不論是拜登還是川普入主白宮，美國預算赤字都會持續擴大，不過若共和黨大獲全勝，初期的減稅措施可激勵金融市場，但接下來就得面臨全球化加速開倒車、導致未來通膨率維持在更高水準的後果。

另外，Patrick Dimick對中國大陸市場的看法非常樂觀。他認為中國大陸房地產業債台高築，加上美中爆發貿易戰，衝擊西方投資人的投資意願，但這些風險多數已反應在中國大陸資產的估值上了，況且中國大陸經濟低迷，貨幣政策就會進一步鬆綁，成為股市的上漲動能，從戰略角度來看，橋水仍溫和看多中國大陸市場，不論是資產或股債市的估值，都具有投資的吸引力。

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