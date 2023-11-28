聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登vs.川普 全球最大避險基金橋水：「他」當選對通膨更不利！
國泰世華銀行今（28）日下午舉行2024年全球投資趨勢論壇：「後升息時代的穩健資產策略」，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick透過直播，發表最新的2024年總經觀點。
Patrick Dimick今日在QA時間，分享了他對美國總統大選結果的看法。他表示，「財政保守主義就像恐龍一樣，已經絕跡了」，明年不論是拜登還是川普入主白宮，美國預算赤字都會持續擴大，不過若共和黨大獲全勝，初期的減稅措施可激勵金融市場，但接下來就得面臨全球化加速開倒車、導致未來通膨率維持在更高水準的後果。
另外，Patrick Dimick對中國大陸市場的看法非常樂觀。他認為中國大陸房地產業債台高築，加上美中爆發貿易戰，衝擊西方投資人的投資意願，但這些風險多數已反應在中國大陸資產的估值上了，況且中國大陸經濟低迷，貨幣政策就會進一步鬆綁，成為股市的上漲動能，從戰略角度來看，橋水仍溫和看多中國大陸市場，不論是資產或股債市的估值，都具有投資的吸引力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 購屋貸款期數衝破300期 這縣市屋奴人生最漫長
▪ 北市哪「里」房市最火熱？中山、內湖各上榜3里 吸引力大不同
▪ 桃園楊梅7千坪大型工業地標售 底價9.5億元
▪ 不降反漲！打炒房打出新高度 四縣市今年買樓增加1成預算
▪ 今年壽險、建商獵地獵樓縮手 明年瞄準兩大重點布局
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言