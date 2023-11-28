快訊

東北季風接力！明天各地多雲到晴 第一波「這日」增強影響到周日

黴漿菌是學童常見的致病菌 疾管署晚間發聲：「入侵校園」一詞實在過頭

注意利率倒掛 墨西哥是投資新標的

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「目前正在利率倒掛（長期債務獲利小於短期）的階段，投資要更謹慎布局！」台大財經系兼任教授劉憶如28日於北威論壇上表示，雖然普遍預測明年景氣會好轉，但股債市表現脫鉤，還有正處於「利率倒掛」的狀況，因此更要謹慎投資。文化大學國發所教授陳松興則說，區域貿易盛行下，墨西哥也是未來可關注的地方。

仍須慎防衰退

台大財經系兼任教授劉憶如分析，美國雖然短時間內瘋狂升息，但因為美國都是30年期固定房貸利率，因此今年的利率與長期房貸脫鉤，但聯準會主席鮑威爾也說，明年會開始有很多搬家、添購新屋的狀況，新一期的固定房貸利率是否會受影響，還要觀察。

劉憶如列出長期與短期債務的指標說，過去只要發生利率倒掛的狀況，在1到2年之後就容易出現經濟衰退，以美國10年期公債與2年期比，從2022年7月6日開始倒掛，不過現在倒掛的差距有開始縮小，投資還是要小心。目前普遍預估美國表現會優於歐洲，新興市場大於成熟市場，股票當然還是有投資空間，只是要注意投資比例。

墨西哥發展受關注

劉憶如也說，近來RCEP、CPTPP與美加墨貿易協定的區域貿易作用逐漸開始浮現，其中墨西哥因美加墨貿易協定受惠，相比亞洲國家對美元大多是貶值，墨西哥披索是大幅升值的，但因為市場對美國停止升息還是有期待，其他國家為了避免貨幣過度貶值而升息，匯率市場有較多波動。

陳松興也說，美國現在希望中南美洲移民到墨西哥就停下來，並在美墨邊境從事低階製造業，這也讓墨西哥成為美國最大貿易市場，甚至超越中國。他認為中國目前國內經濟狀況太差，陷入人口老化、中收入陷阱、外匯管制、債務泡沫房地產與地方財政金融危機的困境，因此中國國家主席習近平才要跟美國總統拜登見面，和緩兩國關係。

注意氣候貿易戰

他也提醒說，目前因美國的IRA（降低通膨法案）在氣候變遷上的投資，被歐洲指控違反WTO貿易原則，但歐洲的碳邊境也被指控有保護主義，因此綠色轉型與碳關稅的設立，未來是否會影響國際的氣候貿易戰爭值得觀察。

另外，以色列在處理完加薩走廊議題後，若不滿伊朗操控哈瑪斯與真主黨攻擊以色列，對伊朗發動報復，可能會影響全球的石油供給。

【更多精采內容，詳見

美國 墨西哥

延伸閱讀

與以色列洽談新休戰協議 哈瑪斯晚間發聲：擬放更多人質

台商調整供應鏈 學者建議除東南亞 ：不妨考慮墨西哥

李強：中國反對供應鏈脫鉤 打造法治化營商環境

北富銀：2024年投資人應掌握五大投資趨勢、三個國家

相關新聞

外食費難降、服務類價格僵固 主計總處上調今、明CPI年增率

主計總處今天下修今年全年經濟成長率，今年消費者物價指數(CPI)年增率卻大幅上修為2.46%，較8月預測值2.14%上修...

越股擁四利多 2024年展望正向

越南股市日前受越南央行持續進行公開市場操作，收回銀行體系間的多餘資金，加上10月美國公債殖利率快速上攀，利差因素使越盾承...

拜登vs.川普 全球最大避險基金橋水：「他」當選對通膨更不利！

國泰世華銀行今（28）日下午舉行2024年全球投資趨勢論壇：「後升息時代的穩健資產策略」，全球最大避險基金橋水 (Bri...

立委推深度節能工作 曾文生：能源署將檢視法規

民進黨立委洪申翰今天召開邁向深度節能座談會指出，現在討論深度節能，最重要的目標是減碳，每減一度電，都會減輕推動再生能源的...

揪甘心！兆豐金控董事會拍板調高集團版伙食津貼

為普惠落實員工關懷，繼上月24日率先宣布董事會通過集團調薪4.5%後，兆豐金控再於今日董事會通過將集團員工伙食費水準拉高...

美元疲弱出口商拋匯 新台幣勁揚1.02角寫1週新高

市場加深對聯準會提前降息的預期，美元走疲，加上出口商月底拋匯潮湧現，兩大因素激勵新台幣匯率勁揚，今天收盤收31.468元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。