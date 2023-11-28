注意利率倒掛 墨西哥是投資新標的

「目前正在利率倒掛（長期債務獲利小於短期）的階段，投資要更謹慎布局！」台大財經系兼任教授劉憶如28日於北威論壇上表示，雖然普遍預測明年景氣會好轉，但股債市表現脫鉤，還有正處於「利率倒掛」的狀況，因此更要謹慎投資。文化大學國發所教授陳松興則說，區域貿易盛行下，墨西哥也是未來可關注的地方。

仍須慎防衰退

台大財經系兼任教授劉憶如分析，美國雖然短時間內瘋狂升息，但因為美國都是30年期固定房貸利率，因此今年的利率與長期房貸脫鉤，但聯準會主席鮑威爾也說，明年會開始有很多搬家、添購新屋的狀況，新一期的固定房貸利率是否會受影響，還要觀察。

劉憶如列出長期與短期債務的指標說，過去只要發生利率倒掛的狀況，在1到2年之後就容易出現經濟衰退，以美國10年期公債與2年期比，從2022年7月6日開始倒掛，不過現在倒掛的差距有開始縮小，投資還是要小心。目前普遍預估美國表現會優於歐洲，新興市場大於成熟市場，股票當然還是有投資空間，只是要注意投資比例。

墨西哥發展受關注

劉憶如也說，近來RCEP、CPTPP與美加墨貿易協定的區域貿易作用逐漸開始浮現，其中墨西哥因美加墨貿易協定受惠，相比亞洲國家對美元大多是貶值，墨西哥披索是大幅升值的，但因為市場對美國停止升息還是有期待，其他國家為了避免貨幣過度貶值而升息，匯率市場有較多波動。

陳松興也說，美國現在希望中南美洲移民到墨西哥就停下來，並在美墨邊境從事低階製造業，這也讓墨西哥成為美國最大貿易市場，甚至超越中國。他認為中國目前國內經濟狀況太差，陷入人口老化、中收入陷阱、外匯管制、債務泡沫房地產與地方財政金融危機的困境，因此中國國家主席習近平才要跟美國總統拜登見面，和緩兩國關係。

注意氣候貿易戰

他也提醒說，目前因美國的IRA（降低通膨法案）在氣候變遷上的投資，被歐洲指控違反WTO貿易原則，但歐洲的碳邊境也被指控有保護主義，因此綠色轉型與碳關稅的設立，未來是否會影響國際的氣候貿易戰爭值得觀察。

另外，以色列在處理完加薩走廊議題後，若不滿伊朗操控哈瑪斯與真主黨攻擊以色列，對伊朗發動報復，可能會影響全球的石油供給。

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