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能源大投資！經濟部通過外商620.7億元 開發風場及天然氣電廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投資審議會今（28）日召開投資審議會，通過外商多項對我增資新台幣620.7億元，預計最終投入海鼎二、允能、及大彰化東南等風場，以及天然氣發電廠的開發與經營。

投審司表示，今日會議通過五件僑外資投資，及一件我對中國大陸投資。其中，僑外資投資案皆與能源開發相關。

首先，2023年初日本捷熱能源（JERA）出售海鼎離岸風電計畫股權，科理歐永續能源（Corio Generation）隨後宣布，將與法國道達爾能源（Total Energies）合作。經濟部通過法商道達爾以貸款投資方式，對海鼎二國際投資公司增資50.3億元，從事經營一般投資業等業務。不過，官員說，海鼎二國際投資公司最後要開發海鼎二風場。

此外，通過英商OSW INVESTMENTS TAIWAN JVCO 2 LIMITED以貸款投資方式，同步對海鼎二國際投資公司增資新台幣50.3億元。據了解，OSW為退休基金。

其次，允能風力發電先前因工期延宕爆發財務危機，由唯一大股東德商允能浥資179.8億元，最後渡過危機。投審司通過德商允能（YUNLIN HOLDING）以新台幣179.8億元增資允能風力發電，從事經營開發及建置離岸風場業務。官員解釋，德商允能將債權轉為增資。

第三個風場開發案是通過加拿大商CDP GROUPE INFRASTRUCTURES INC.以貸款投資方式對台灣辰星控股公司增資新台幣316.8億元，從事經營一般投資業等業務。官員說，台灣辰星控股與沃旭合資開發大彰化東南風場，也就是該增資案就是開發大彰化東南風場。

第四件通過荷蘭商GE CAPITAL GLOBAL ENERGY INVESTMENTS B.V.以新台幣23.4億元投資中佳控股公司，從事經營一般投資業等業務。據透露，最後是投資中佳天然氣發電廠。

至於我上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，今日通過凱基商業銀行以人民幣6.4億元增資蘇銀凱基消費金融有限公司，從事經營消費金融相關業務，並避免股權遭稀釋。

新台幣 增資

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