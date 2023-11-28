通膨甩不掉！主計總處上修今明年 CPI 年增率、外食費難降

行政院主計總處今（28）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.46%，較今年8月上修0.32個百分點，顯示物價情勢將是連續二年超過通膨警戒線。同時，主計總處今也上調2024年CPI預測上漲至1.64%，較8月上修0.06個百分點。

行政院主計長朱澤民表示，由於外食費可能還是會維持高檔，而外食費與成本和工資都有關，又加上服務類價格有其僵固性，是此次上修2024年CPI年增率主要原因。

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