快訊

總統令發布 蕭美琴准辭駐美代表

到底怎麼進去？他做大腸鏡檢查驚見一隻完整蒼蠅 醫師也難解

通膨甩不掉！主計總處上修今明年 CPI 年增率、外食費難降

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計長朱澤民表示，由於外食費可能還是會維持高檔，而外食費與成本和工資都有關，又加上服務類價格有其僵固性，是此次上修2024年CPI年增率主要原因。記者胡經周／攝影
行政院主計長朱澤民表示，由於外食費可能還是會維持高檔，而外食費與成本和工資都有關，又加上服務類價格有其僵固性，是此次上修2024年CPI年增率主要原因。記者胡經周／攝影

行政院主計總處今（28）日舉行經濟預測記者會，上修今年消費者物價指數CPI）年增率至2.46%，較今年8月上修0.32個百分點，顯示物價情勢將是連續二年超過通膨警戒線。同時，主計總處今也上調2024年CPI預測上漲至1.64%，較8月上修0.06個百分點。

行政院主計長朱澤民表示，由於外食費可能還是會維持高檔，而外食費與成本和工資都有關，又加上服務類價格有其僵固性，是此次上修2024年CPI年增率主要原因。

2024 消費者物價指數 CPI

延伸閱讀

日銀總裁今年度加薪幅度為九年最大 但仍不敵通膨

白宮將加碼供應鏈強化措施 持續力抗通膨

稅收有望再次超徵！藍委盼普發1萬元 中央想優先還債

立委要求老農津貼調漲至1萬元 農業部承諾1個月內回應

相關新聞

金融海嘯以後、14年來最慘！主計總處下修今年最新經濟成長率1.42%

主計總處今天發布最新經濟預測，由於出口嚴重萎縮，民間投資不振，全年經濟成長率下修為1.42%，較8月預測1.61%大幅下...

景氣慘！今年經濟成長率下修至1.42% 金融海嘯以來最差

景氣真的好糟！行政院主計總處今（28）日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，因出口衰退、投資表現不如預期...

未來港灣峰會高雄登場 聚焦數位xESGx綠能跨界交流

台灣港務公司今(28)日於高雄展覽館舉辦「《SEE THE FUTURE》未來港灣峰會」，除行政院張子敬政務委員、交通部...

國旅保溫外籍旅客來台熱絡 今年前三季旅館市場成長

疫後國旅熱度不減、外籍旅客來台熱絡，交通部觀光署統計今年1-9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5,030.9萬人次，較2...

專家：若Fed明年第2季預防性降息 台灣央行不跟進

富邦金首席經濟學家羅瑋今天表示，明年全球經濟若低度成長，美國聯準會（Fed）明年第2季開始預防性降息，明年底利率可能降到...

富邦金首席經濟學家羅瑋：巴菲特投資五大商社之後改變日股結構

富邦金控首席經濟學家羅瑋今日談到日本股市的結構性影響時，特別提到了巴菲特帶來的質變，他分析，巴菲特入股五大商社之後，使日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。