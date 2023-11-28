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國旅保溫外籍旅客來台熱絡 今年前三季旅館市場成長

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
疫後國旅熱度不減、外籍旅客來台熱絡，交通部觀光署統計今年1-9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5,030.9萬人次，較2022年同期4,083.3萬人次增加約947.6萬人次。台北圓山大飯店提供
疫後國旅熱度不減、外籍旅客來台熱絡，交通部觀光署統計今年1-9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5,030.9萬人次，較2022年同期4,083.3萬人次增加約947.6萬人次。台北圓山大飯店提供

疫後國旅熱度不減、外籍旅客來台熱絡，交通部觀光署統計今年1-9月觀光旅館及旅館合計住客人次約為5,030.9萬人次，較2022年同期4,083.3萬人次增加約947.6萬人次，成長23.21%，且僅較2019年同期住客約5,389.1萬人次，小幅下降約6.65%，整體住客人次已趨近疫情前2019年同期的水準。

觀光署指出，以本國籍住客來看，今年1-9月本國籍住客人次較2022年同期增加約227.5萬人次，較2019年同期增加約694.4萬人次，顯示疫情改變國人旅遊習慣，國境開放後，國內旅遊風氣持續熱絡。

客房住用率部分，台南市觀光旅館及旅館客房住用率皆名列前二，觀光旅館客房住用率為65.98%，旅館客房住用率51.68%，台南市之住客人次以八至九成為本國籍住客，顯示台南旅遊深受國人喜愛。

觀光署表示，檢視今年前三季房價結構，旅館市場逐漸分眾化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容及客群的分眾方式，因應旅客需求發展不同的市場定位。以觀光旅館業平均房價4,626元觀之，其中高於平均房價的觀光旅館僅佔整體33%，包含許多提供高品質服務體驗的觀光旅館，同時顯示在國旅市場中以精緻旅遊的住宿型態日益興盛。

另有67%的觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價的觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,333元。旅館業平均房價2,679元，其中高於平均房價的旅館僅佔整體25%；另有75%的旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價的旅館為計算基準，其平均房價為1,874元。

平均房價上漲原因包含國人住宿型態改變，部分業者為提高服務品質，提供一泊二食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽或當地藝文舞蹈表演等服務，並朝提供精緻高端的服務方式；其次推估因各項原物料價格上漲，今年1-9月消費者物價指數（CPI）較2022年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資亦逐年調升，由2019年23,100元增至2023年26,400元，除此之外電價的調漲，進而推升觀光旅館經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施的營運成本。

觀光 房價

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