富邦金首席經濟學家羅瑋：巴菲特投資五大商社之後改變日股結構

富邦金控首席經濟學家羅瑋今日談到日本股市的結構性影響時，特別提到了巴菲特帶來的質變，他分析，巴菲特入股五大商社之後，使日股開始有大股東出現，會進而要求股利、庫藏股來護股價，有利於日股表現，同時過去的「渡邊太太們」可能會把以前的套利交易，移回自己國家投資日股。

羅瑋表示，以前日股多半沒有大股東，被專業經理人把持住，不會有發放股利給股東的牽絆，也不會思考控制成本，所以日股長期低迷不振，渡邊太太們也寧可去作套利交易，經常發生一年的利得在一周就被匯率吃光，但現在日股開始活絡，發放更多股利之後，民眾就不用去套利交易。

他進而分析，在4月植田上任之後，並未開始轉變寬鬆方向，因此，在5月日本資金反而大量流出，因為預期日行不會轉變方向，所以借日圓去投資新興市場，如巴西因此殖利率快速下降。

新台幣匯率雖然現在較高，因為避險基金對平倉量又創下新高，不排除美元再走強，又會再壓抑新台幣，就會和富邦金預測的匯率變動區間相當。

但羅瑋也提醒，先前植田把1%作參考值，現在是0.75%，YCC名存實亡，市場預期何時轉向，接著日圓反彈回升，倘若較悲觀的情形下，套利交易的資金回流日本，大型新興市場受傷，至於若是較佳的同步復甦情境之下，部分日圓資金會回流，但其他歐美資金會進來新興市場，這時新興市場所受衝擊就比較小。

他對美國政府的縮表效應也分析，銀行的放款資金變化很重要，若銀行對放款信心因為經濟好轉而願增加貸放，那麼市場資金不見會完全縮緊，所以他認為要很小心。

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