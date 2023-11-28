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富邦投顧董座看明年台股區間：15000至18600點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

富邦投顧董事長蕭乾祥今日在富邦財經趨勢論壇發布最新的台股預期，他指出，明年上市櫃企業獲利雖然仍不及2021年4.3兆元及2022年的3.9兆元，但可望年增15.4%達3.5兆元，同時，FED降息及台幣升值也有助台股量價回升，若依近年本淨比分布推算，再考慮資金面及經濟面效益，預估明年台股本淨比合理區間約落在1.75-2.15倍之間，對應的加權指數區間約為15,000-18,600點。

蕭乾祥分析，歷史資料顯示在台灣GDP明顯翻揚時，當年度台股股價淨值比高點多會在企業獲利上，由於庫存去化告一段落，加上傳產基期低，台股企業獲利將重回正軌，台股投資可聚焦在創新及低碳策略，包括AI創新、低碳綠能、低基期股，以及醫療保健等領域，皆可望有亮眼表現。

另外蕭乾祥對台灣及主要國家明年經濟表現預期，因美、日等服務導向國家的經濟表現超乎預期，2023年全球GDP仍呈現3%成長，但明年美、日會因消費強度減弱GDP明顯下滑，反而製造導向的國家如德國、南韓、台灣則大幅改善。他也分析，2021年下半年解封後已陸續去化，近期美國薪資年增率走弱，恐影響後續消費強度；另製造業庫存指數已在低檔打底，新訂單指數也有翻揚跡象，預期通膨回落後將促使買氣回溫，會帶動製造業成長，使台、韓受惠。

蕭乾祥也分析，考量中國GDP成長率下滑、企業獲利成長放緩，消費復甦力道有限，上證指數本淨比區間下移至1.2-1.5倍，換算指數為2,800-3,400點。其中，內需消費、先進半導體、網路數位經濟、中國特色估值等為可留意類別。他並分析，中國大陸經濟、企業獲利估同步趨緩，主要是受到房市債務危機仍艱鉅，加上青年人失業率居高不下，IMF預估明年中國經濟成長率為4.6%，上證企業獲利年增率估也將出現下滑至15%。

台股 消費

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