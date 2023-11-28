不敢相信？！94％投資人懷疑企業永續報告績效可能「漂綠」

企業的永續報告，超過9成的機構投資人並不怎麼相信。資誠會計師事務所28日發布2023全球投資人調查報告，高達94％的投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效有「漂綠」的可能；調查也發現，未來一年投資人對於通膨及經濟動盪的擔憂程度下降，但對氣候變遷議題的憂心程度增加，已與資安風險的擔憂程度相當。

2023全球投資人調查報告是針對全球30個國家及地區，共345名投資人進行調查，受訪者以機構投資人為主，包括投資組合經理、分析師、投資長等。今年度的調查顯示，投資人關注兩大議題為永續及新興科技。

值得注意的是，高達94％的投資人認為企業永續報告中程呈現的永續績效，存在漂綠的可能，比2022年調查的87％來得更高。資誠會計師事務所表示，投資人希望可以從企業報告書中找到清楚、一致性的訊息。57％的投資人表示，若企業能遵循即將上路的永續標準及規範，例如歐盟企業永續報告指令，CSRD、美國證券交易委員會提出將強制規範上市公司揭露氣候風險財務相關資訊等，就能滿足其大部分的資訊需求，以進行投資決策。

調查也發現，85％的投資人認為企業導入AI是重要的，但有一半的投資人認為，企業揭露其網路安全及新興科技資訊相當有限，他們擔心導入AI可能帶來的風險，包括：數據安全及隱私、治理流程與內控不夠完善、資訊謬誤、偏見與歧視等問題。

與2022年相比，投資人認為企業未來一年面臨的最大威脅項目，出現部分改變。2023年度調查結果，威脅排名依序為：通膨（46％）、經濟動盪（39％）、地緣政治衝突（34％）、資安風險（32％）、氣候變遷（32％）、社會不平等（21％）、健康風險（20％）。

前幾大排名沒有變動，但投資人對通膨及經濟動盪的擔憂程度已較2022年大幅下滑，對通膨的擔憂從67％降至46％，對經濟動盪的擔憂從62％降至39％，不過，對於氣候變遷的擔憂已從22％上升至32％。

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