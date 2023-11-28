快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不敢相信？！94％投資人懷疑企業永續報告績效可能「漂綠」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
高達94％的投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效有「漂綠」的可能。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
高達94％的投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效有「漂綠」的可能。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

企業的永續報告，超過9成的機構投資人並不怎麼相信。資誠會計師事務所28日發布2023全球投資人調查報告，高達94％的投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效有「漂綠」的可能；調查也發現，未來一年投資人對於通膨及經濟動盪的擔憂程度下降，但對氣候變遷議題的憂心程度增加，已與資安風險的擔憂程度相當。

2023全球投資人調查報告是針對全球30個國家及地區，共345名投資人進行調查，受訪者以機構投資人為主，包括投資組合經理、分析師、投資長等。今年度的調查顯示，投資人關注兩大議題為永續及新興科技。

值得注意的是，高達94％的投資人認為企業永續報告中程呈現的永續績效，存在漂綠的可能，比2022年調查的87％來得更高。資誠會計師事務所表示，投資人希望可以從企業報告書中找到清楚、一致性的訊息。57％的投資人表示，若企業能遵循即將上路的永續標準及規範，例如歐盟企業永續報告指令，CSRD、美國證券交易委員會提出將強制規範上市公司揭露氣候風險財務相關資訊等，就能滿足其大部分的資訊需求，以進行投資決策。

調查也發現，85％的投資人認為企業導入AI是重要的，但有一半的投資人認為，企業揭露其網路安全及新興科技資訊相當有限，他們擔心導入AI可能帶來的風險，包括：數據安全及隱私、治理流程與內控不夠完善、資訊謬誤、偏見與歧視等問題。

與2022年相比，投資人認為企業未來一年面臨的最大威脅項目，出現部分改變。2023年度調查結果，威脅排名依序為：通膨（46％）、經濟動盪（39％）、地緣政治衝突（34％）、資安風險（32％）、氣候變遷（32％）、社會不平等（21％）、健康風險（20％）。

前幾大排名沒有變動，但投資人對通膨及經濟動盪的擔憂程度已較2022年大幅下滑，對通膨的擔憂從67％降至46％，對經濟動盪的擔憂從62％降至39％，不過，對於氣候變遷的擔憂已從22％上升至32％。

通膨

延伸閱讀

多少錢可以買到幸福？調查：千禧世代稱年薪1,600萬元才夠

美債殖利率走勢持穩 主要債市迎來資金淨流入

資安人才需求大 門檻沒想像中高、平均年薪破10萬

中華資安防駭 奪國際大獎

相關新聞

北富銀：2024年投資人應掌握五大投資趨勢、三個國家

時序即將進入2024年，投資人還可關注那些投資領域？台北富邦銀行副總經理蔡玉惠於「2024富邦財經趨勢論壇」中表示，隨著...

富邦金控首席經濟學家羅瑋：明年要小心套利資金回流日本衝擊新興市場

對於明年全球的股債展望，除了聯準會利率政策之外，日本央行政策也成為受到高度矚目的關鍵。對此富邦金控首席經濟學家羅瑋今日在...

出口翻黑…10月景氣又現藍色憂鬱 國發會強調是短期現象

國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，因出口再度翻黑，加上受全球景氣影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分，較9月減少1...

羅瑋：2024年Fed停止升息帶動股市上漲 債市留意金融市場流動性

2023年高通膨及高利率影響終端消費需求，抑制製造業生產活動，使得全球經濟呈低度成長，製造業占比高的中國大陸、德國經濟表...

不敢相信？！94％投資人懷疑企業永續報告績效可能「漂綠」

企業的永續報告，超過9成的機構投資人並不怎麼相信。資誠會計師事務所28日發布2023全球投資人調查報告，高達94％的投資...

勞部：離職後競業禁止條款須符合法定要件才有效 雇主應謹慎合理使用

新創與科技產業盛行，知識與技術密集產業的商業機密成為企業重要資產，雇主為了避免勞工離職後洩漏公司機密因而受到損害，常於正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。