出口翻黑 10月景氣跌藍燈

國發會昨天發布十月景氣燈號，因出口再度翻黑，加上受全球景氣影響，景氣對策信號綜合判斷分數為十六分，較九月減少一分，燈號再度跌回代表景氣低迷的藍燈。

針對目前的經濟情勢，國發會經濟處副處長邱秋瑩表示，景氣還在復甦軌道上，但回升速度平緩，不確定性因素仍多，例如以哈戰爭、主要經濟體央行的貨幣政策動向等，加上產業庫存調整情況比預期久，使得企業投資決策相對保守。十月海關出口值分數一口氣減少兩分，為燈號變燈主因，受去年十月出口基期偏高影響。

邱秋瑩指出，十月景氣分數和燈號回跌只是短期現象，以台幣計價的十月海關出口值是一點二三兆元，九月則為一點二四兆元，顯示我國出口量能有維持住；就水準值來看，今年十月出口並不差，考量十一月及十二月出口應轉為正成長，預期十一月景氣燈號將再轉為黃藍燈。

邱秋瑩說，景氣領先指標連續七個月下降，累計跌幅三點三六個百分點；景氣同時指標則連續七個月上升，累計升幅七點○二個百分點。十月出口因基期偏高影響，燈號轉為藍燈，但生產、銷售減幅持續收斂；股價指數則因低基期效應轉為紅燈；另就業人數、零售及餐飲業營業額持續成長，顯示勞動與內需市場仍屬穩定。

十月景氣燈號的九項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加一分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少二分；其餘七項燈號不變。

關於未來經濟情勢，邱秋瑩表示，這波景氣復甦動能較平緩，但還是持續好轉。預期智慧化科技應用持續擴展，以及歐美進入年底採購旺季提升備貨需求，有助帶動外貿表現。

商品推薦