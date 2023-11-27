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歡慶50！繼光香香雞加速全球拓點 明年3月搶進美國市場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
歡慶50周年，台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」宣布加速全球展店計畫。記者宋健生/攝影
歡慶50周年，台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」宣布加速全球展店計畫。記者宋健生/攝影

歡慶50周年，台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」宣布，將加速全球展店計畫，目前已有多家代理商洽談合作，並鎖定美國、英國、澳洲及馬來西亞、新加坡、印尼、泰國等國家。其中，美國首家位於加洲的直營店，已訂明年3月開幕營運。

目前，繼光香香雞在全球擁有500家分店，其中台灣有70餘家直營及加盟店，中國大陸有400餘家分店，並以加盟為主，其他在菲律賓、加拿大約有9家分店。台灣市場今年營業額逾5億元，明年挑戰7億元。

繼光香香雞副總經理陳宥任表示，繼光香香雞事業版圖不斷向海外持續擴張，未來在美國將以加盟為主要業務重點，預計三年內，在海外開出300家分店，目前正與多家代理商洽談合作，希望讓每個台灣人記憶中的味道飄向全世界。

繼光香香雞1973年成立，已走過50個年頭，從庶民小吃攤成為跨國餐飲集團，早已是國人心中「台式炸雞第一品牌」。

今年初，繼光香香雞以「WOW 50」為品牌揭開周年慶序幕，多檔促銷活動帶動業績明顯成長。其中，與哥吉拉角色IP聯合合作造成香民極大迴響，業績比去年同期提升二成，疫情之後再次將品牌推向另一市場高峰。

而歲末推出年度最強最大檔「買大雞送中雞兌換券」外，歡慶50周年再加碼，11月29日中午12點至下午3點，持身份證與「香香雞同1973年出生」或「身分證字號有50連號數字」，可免費兌換「中雞」乙份，全台限量1,000份，每店限定10份。

台北西門店、台中中山店、台南南紡店則加碼準備各100份，感謝過去50年來所有香民的支持。

繼光香香雞除了令人吮指回味的香香炸雞外，過去經典台式風味小食搭上這波周年慶檔期，再次重新回歸，原味甜不辣及招牌香酥雞皮、酥炸豆包。

12月4日再次推出台式糯米腸、香芋蛋黃球，首推原味甜不辣，有別傳統粉感較重的甜不辣，入口滿是魚漿香氣，Q彈酥脆口感，實在銷魂；招牌香酥雞皮，經過多次手工挑選，入口酥脆越嚼越香一口接一口，玲瑯滿目多種風味小食一次滿足口腹，重口味的民眾還可添加洋蔥與蔥花。

陳宥任表示，今年適逢品牌50周年，明年起將邁向一甲子，是繼光香香雞經營的新里程碑，在多檔優惠活動支撐下，預估此次周年慶，有望帶動業績向上成長三成。

繼光香香雞歡慶50周年再加碼，只要符合條件，1,000份香香炸雞全台免費送。記者宋健生/攝影
繼光香香雞歡慶50周年再加碼，只要符合條件，1,000份香香炸雞全台免費送。記者宋健生/攝影
過去經典台式風味小食搭上這波周年慶檔期，再次重新回歸。記者宋健生/攝影
過去經典台式風味小食搭上這波周年慶檔期，再次重新回歸。記者宋健生/攝影

周年慶 美國

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