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中信投信：台灣與越南可望成為少數2024年經濟成長率更勝今年的國家

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，隨著AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品正為銷售旺季，國內經濟可望緩步回升，惟全球經濟受高利率影響逐漸發酵，2024年全球經濟成長可能回落至2~3%之間，低於過去十年均值的3.22%，而台灣利率較低、資金成本面相對低，有利於民生消費與企業發展，加上全球供應鏈移轉之優勢，可望與越南同成為少數2024年經濟成長率更勝今年的國家。

張圭慧認為，市場預期美國聯準會升息循環接近尾聲，AI題材、新能源及奧運題材提供上行動能，籌碼資金面來看，外資近期逐步回流台股，台股後市表現樂觀看待成長空間，建議投資人可透過相關ETF提前布局，把握新一波漲升行情。

美國感恩假期後，美股上周五(24日)交易時間縮短，主要指數終場走勢變化不大，但周線仍連四紅，新興亞股上周也漲多跌少，其中台股上漲0.5%，周線連四紅，僅泰國、越南走跌，分別下跌1.3%、0.5%；另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超台股15.7億美元，使得台股成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超南韓5.1億美元、印尼1億美元，而泰國、印度、越南則遭賣超1.8、0.8、0.4億美元。

今年以來最吸金的亞股是印度，獲外資買超金額122.0億美元，接著是南韓的66.9億美元及台股的3.5億美元；賣超則以泰國的53.4億元最多，再來則是菲律賓賣超8.9億美元。2023年以來，亞股以台股漲21.93%最強，再來是南韓的11.70%及越南的8.64%，但泰國跌16.25%最弱，其次是菲律賓的4.52%跌幅。

越股上周收 1095.6點，較前一周下跌 0.5%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南地產危機始於少數企業不當發債，政府重新審視債券發行準則，期間地產融資受限，引發股市修正，且在2022年9月債券發行新規出爐後，地產融資不確定性消除，該事件最黑暗時刻已過，股市也自谷底反彈。

張晨瑋認為，越南貨幣政策維持寬鬆，利率低於長期平均，有利房地產融資，房市交易同步回溫，加上政府支持態度明確，且第3季大型房地產開發商推案態度轉向積極，意味企業融資需求獲得紓解，看好越南地產長期復甦趨勢不變。

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