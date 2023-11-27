礦場罷工事件再起、再生能源需求龐大 街口投信：銅價後市看俏

根據路透社的報導，印尼計劃將啟動一項價值200億美元的再生能源投資計劃，將再生能源占發電比例從2022年的12%增加到2030年的44%，並力求在2030年將併網電力產業的二氧化碳排放量減少至2.5億噸。另外，韓國產業通商資源部上周三(22日)表示，英國離岸風電公司－科理歐永續能源Corio Generation和英國石油公司BP PLC ( BP.L)已提交一項總計11.6億美元的韓國風電場專案投資計畫。Corio正在韓國開發8個總裝置容量為2.9吉瓦的離岸風電場，而BP則計畫投資朝鮮半島南部海岸正在開發的離岸風電場，並計畫擴大對韓國再生能源領域的投資。

而義大利國家電力公司(ENEI.MI)新任執行長也表示，該公司計劃在未來三年投資358億歐元（合390億美元）。該項投資計畫中，有將近190億歐元用於電網，同時將擴大再生能源的投資，其中，121億歐元用於陸上風能、太陽能和電池儲存。此外，由於太陽能、新能源車和電力產業的需求持續超出預期，因此中國大陸的銅市場有吃緊的現象。根據上海金屬市場報導，洋山銅溢價漲幅擴大至每噸102.50美元，為一年來的最高水準。相比之下，8 月初的價格僅為每噸27美元，顯示中國大陸對銅的需求開始回溫。

街口投信表示，值得留意的是秘魯－拉斯邦巴斯－銅礦工會領導人表示，由於該礦商未能提供有關利潤分享協議的信息，因此工會已同意從11月28日開始舉行“無限期”的罷工，因此短線恐衝擊銅的市場供應，後續將有利銅價的表現。

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