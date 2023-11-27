龔明鑫定調能源政策 台灣要非核也要減碳、供電沒問題

關於能源政策，國發會主委龔明鑫今（27）日表示，台灣既要非核，也要減碳，再生能源是唯一且重要的解方。不過，龔明鑫也提到，由於前幾年受到疫情影響，使得許多技術人員無法正常來台，使得2025年再生能源占比20%，確定無法達標，須等到2026年、2027年才會趕上原訂進度，但台灣沒有供電問題。

中央研究院經濟研究所今舉行2023總體經濟計量模型研討會，龔明鑫以「台灣淨零轉型之策略思維」為題進行專題演講，做了以上表示。中研院院士蔡瑞胸也表示，永續之路不好走，需要大家努力，讓台灣經濟繼續發展。

龔明鑫表示，「淨零碳排」是當前全球最重要議題之一，由於台灣的經濟發展一直以出口為導向，對外貿易的榮枯關係著經濟發展，當國際減碳趨勢浪潮牽涉出口關稅設計和要求，對台灣來說，淨零碳排就不只是道德問題和政策宣示而已。

龔明鑫還提到，我國致力推動能源轉型，以「供電穩定」、「擴大設置再生能源」 及 「提升能源效率」，三路並進。

在穩定供電部分，龔明鑫指出，大型機組2016~2022年淨增加252萬瓩，預計2023~2030年淨增加達910萬瓩。備轉容量率2017年起新增電源後，供電穩定大幅改善，備轉容量率低於6%的天數由2016年80天降至2022年二天。

此外，在擴大設置再生能源方面，光電加風電將由2016年的1.9GW，2023年9月為14.1GW，增加七倍；2023年綠電發電預估達275億度，綠電占比約達10%，為2016年127億度的二倍。

中央大學管理講座教授梁啟源則示警，2016~2025年台灣能源轉型面臨五大問題，包括：1.缺電；2.排碳及污染；3.區域供電失衡，電網面臨崩潰風險；4.電費漲幅能否負擔；5.能源安全問題。

若與國際比較，2050台灣淨零排放也有四大挑戰，包括：1.無碳能源配比難以達標；2.再生能源的穩定供應問題；3.發展氫能與碳捕捉再利用封存技術（CCUS）的困難；4.能源效率難以提高，預算難以籌措。

永灃環境管理顧問公司合夥人溫麗琪也提醒，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）過渡期開始，產品碳含量計算已成為企業焦慮來源。產品碳成本成為企業組織碳成本之外，不可忽視的負擔。碳定價是企業組織氣候環境成本財務影響的關鍵，但台灣上市企業目前僅有不到三分之一有進行定期環境資訊揭露。

此外，溫麗琪也提到，在歐盟碳關稅制度下，企業產品碳含量和碳定價將顯著影響我國在國際市場的降爭力，需有效和國際接軌。現在各國碳定價已有明顯的上升壓力，為幫助國內企業接軌國際，建議台灣碳定價起始金額應不低於碳損害成本。

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