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三大因素加持 財長樂觀期待11、12月出口表現 明年比今年更好

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
財政部長莊翠雲。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

財政部長莊翠雲今日在立法院財委會上備詢時表示，由於科技新品、AI商機、電子業庫存降低已達一定水準等三大因素加持，今年11月、12月出口將轉正數；她也表示，10月出口雖然相較去年同期仍減少，但衰退幅度已降低很多，而且10月已轉為正數，她看好，明年會比今年成長。

莊翠雲說，10月之所以較去年同期減少4.5%，是由於去年同期基期高，出口金額有399億美元而墊高比較基礎所致；此外，內需狀況，莊翠雲也表示有一定的表現，尤其零售業及餐飲業表現尤佳。

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