安聯投信：缺乏主流 寄望作夢行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢的主調就是資金相對青睞低基期的族群，但也因現階段是處於作夢期，加上又有評價面上的考量，致使資金挪移的比較快，而加速輪動，盤面也缺乏主流股；換言之，不論是有基本面支撐、或受惠低基期等因素的，近期都有表現機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2024年產業重回成長，但考量利率仍將維持在高檔、且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應、仍待觀察，對不同產業或個股的評價面影響程度亦有所不同，方向上宜回歸獲利基本面。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，隨著財報陸續揭曉，加上稍早評價面與籌碼面的整理，部分如營運展望相對較差、之前跌深、或具有基期較低與籌碼面相對乾淨的族群，近期短線上相繼重獲部分盤面資金青睞，進而表現相對活潑；但也因為評價面一下子又被推高，亦面臨短線獲利調節的壓力。

就策略上，安聯投信台股團隊表示，由於市場開始步入作夢行情，對於年底銷售數字的表現不會太在意，有基本面支撐，或是現階段受惠低基期、籌碼面因素者都有機會，因此策略上，反而是可趁盤面缺乏主流、快速輪動之際，聚焦相對有基本面支撐的標的，回歸基本面，逢低伺機佈局。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，由於基本面將是左右明年市場的重要主軸，如何找到成長力道來源也將是關鍵點；近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群，以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。

基本面 台股 籌碼面

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