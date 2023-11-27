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飯店業者自評 薪資與福利不低

聯合報／ 記者林海／台北報導

飯店業房務員被認為薪資偏低才找不到人，業者還挑工製造缺工假象。飯店業者表示，薪水早已多次調升且供餐，待遇並不差，媒合錄取人數不足更不是飯店挑人，而是人挑工作；業者坦言工作辛苦是事實，這也是基層工作的本質，因此才認為可以開放移工

飯店業者指出，外界往往認為房務員薪資是缺工主因，但以五星級飯店來說，普遍薪資早已經在三萬二千元以上，加上工作都會供餐，薪資與福利絕對不低。

此外，業者也說，房務員工作並非靠時數，以五星級飯店的坪數來說，房務員一天平均打掃十二間房間，超過標準後，一間房還有約兩百元的加給，熟練的房務員可以靠效率與經驗增加收入。

針對媒合錄取人數太低，飯店業者則強調，房務員的工作真的辛苦，進入門檻雖不高，但是很多人進來一、兩天就離開了，「不是飯店挑人製造缺工，而是員工沒有辦法適應而挑工作。」

飯店業者更說，房務員其實是沒有技術門檻的工作，外界老是批評低薪，但難道把薪水拉高到管理職等級才叫合理嗎？「基層工作的本質就是這樣，而這種需要勞力，不需要證照的專業技術職，開放移工並不會影響本土就業。」

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