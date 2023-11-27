科技、傳產大咖 加入虛擬電廠

為強化台灣電網韌性，分散式虛擬電廠發展正方興未艾。台電仿照德國機制，採行義大利方案，串聯起台達電、群創、友達、中華電、華碩、台泥、大同、中美晶集團、華城、Gogoro、台北101等數十家企業，吸引科技、傳產大咖跟進響應，以自家餘電加入台灣虛擬電廠計畫，強化台灣電網韌性，又能即時補足台電供電能量。

台電副總經理吳進忠表示，虛擬電廠是指透過資通訊技術把分散四處的再生能源、新興併網型儲能設備、發電機組以及可配合調整用電的需量反應業者等，集合起來進行電力調控，提高電力使用效率以及民間電力資源價值，強化電網韌性。

他指出，台電所推出的虛擬電廠服務，主要整合資源包括用戶需量反應、自備發電機及儲能系統等，均可依其特性自由彈性報價，由電力交易平台進行最佳化作業排程，配置虛擬電廠資源於調度日的使用時段與使用量，以因應再生能源變動性，並提高系統調度彈性。

吳進忠說，電力交易平台自2021年10月5日進行第一筆交易，截至2023年前三季止，民間合格交易者有65家，參與容量達742.1MW。以併網型儲能方式參與者占54.5%，為最大宗，如漢翔、台泥等廠。以自用發電設備參與者占13.1%，包括台汽電官田廠子公司台汽電綠能，以汽電共生廠參與補充備轉容量；力麗彰化化纖廠導入能源調度應用，參與即時備轉容量。

另外，參與「需量反應」的廠商占32.4%，發揮「螞蟻雄兵」之力幫助供電穩定，參與廠商包括華碩電腦、友達、群創等高科技，還有服務業、冷凍業、醫院、充電站等，透過調控客戶企業內的冰水機、冷凍設備、發電機，讓電力轉移到非尖峰時段使用，參與即時備轉以及補充備轉容量商品。

工研院院長劉文雄十多年前就倡議發展虛擬電廠技術，他表示，過往電力供需多是由供電方以集中式的大型發電廠盡可能滿足用電方需求，但再生能源、儲能等新興科技導入，用電戶已從純消費者轉換成產消者角色，可透過虛擬電廠等方式有效使用電力。

劉文雄舉德國Next Kraftwerke為例，該公司成功整合超過1萬個分散能源，市場版圖涵蓋歐洲等八國，提供電量超過9,800MW，約相當九座大型電廠發電量。日本近年來也積極投入虛擬電廠發展，在2019年時進入虛擬電廠起飛元年，國內外產業踴躍投入，包括日本大廠東芝就與東京電力合作虛擬電廠的建置，國外則吸引義大利、德國等廠商進行技術合作。

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